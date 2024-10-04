https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/makarna-fabrikasindaki-patlamada-olu-sayisi-2e-yukseldi-1088837643.html

Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2'e yükseldi

Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlamada ağır yaralanan 22... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T20:40+0300

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Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Eray Kızıldağ tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde bulunan makarna fabrikasında patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı. Söndürme çalışmalarında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde defnedilmişti.Fabrika müdürü tutuklandıHendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. 20 Eylül'de şüpheliler arasında bulunan fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.İşçi hastanede vefat ettiMakarna Fabrikasında çalışan ağır yaralı işçi Eray Kızıldağ Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sakaryadaki-makarna-fabrikasindaki-patlama-fabrika-muduru-tutuklandi-1088228019.html

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