https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/iran-disisleri-bakani-arakci-beyruttaydi-israil-lubnanin-baskentine-yine-saldirdi-1088827167.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Beyrut'taydı: İsrail, Lübnan'ın başkentine yine saldırdı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Beyrut'taydı: İsrail, Lübnan'ın başkentine yine saldırdı

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Dışişeri Bakanı Arakçi'nin Beyrut ziyareti sırasında Dahiye Mahallesi'ne saldırdı. Arakçi, İsrail'e uyarı mesajları gönderdi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T16:13+0300

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İsrail ordusu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ziyareti devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Dahiye Mahallesi'nde bir binayı hedef aldı.Bombardımanın ardından Dahiye'den dumanlar yükselirken saldırıya ilişkin hem Lübnan hem de İsrail makamlarından bir açıklama gelmedi.Temaslarda bulunmak için bu sabah Beyrut'a gelen Arakçi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmüştü.İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelenen Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ne son günlerde sık sık hava saldırıları düzenliyor.İran Dışişleri Bakanı: İsrail harekete geçerse daha sert karşılık veririzİran Dışişleri Bakanı Arakçi, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında İsrail'e uyarı mesajları gönderdi.Arakçi, "Sivil hedeflere saldıran rejimin aksine biz sadece askeri hedeflere saldırdık. Saldırılara devam etmeyi düşünmüyoruz. Ancak İsrail, İran'a karşı başka bir eylemde bulunursa bizim eylemlerimiz daha şiddetli olur ve mutlaka karşılık veririz. Yanıtımız orantılı ve ölçülü olacak" dedi.Lübnan'da ateşkes konusuna değinen Arakçi, öncelikle Lübnan halkının haklarına saygı gösterilmesi ve bunun direniş güçleri tarafından kabul edilmesi, ikinci olarak da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması koşuluyla ateşkes müzakerelerine yönelik çabaları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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