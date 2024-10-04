https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lubnanda-5-hastane-tahliye-edildi-37-klinik-kapandi-28-saglik-calisani-oldu-1088802878.html
Lübnan’da 5 hastane tahliye edildi, 37 klinik kapandı, 28 sağlık çalışanı öldü
Lübnan’da 5 hastane tahliye edildi, 37 klinik kapandı, 28 sağlık çalışanı öldü
Sputnik Türkiye
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün basına yaptığı açıklamada Lübnan ve Gazze'deki sağlık bilançosunu ortaya koydu. Dr. Ghebreyesus, Lübnan’da... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T10:12+0300
2024-10-04T10:12+0300
2024-10-04T10:12+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
lübnan
lübnan sağlık bakanlığı
gazze sağlık bakanlığı
sağlık çalışanı
dünya sağlık örgütü (who)
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, dün basına yaptığı açıklamada 7 Ekim’den bu yana Gazze’de, İsrail’de ve son bir hafta Lübnan’daki sivillerin ölümlerini ve sağlık bilançosunu duyurdu.İsrail’in Lübnan’nın güneyinde devam ettirdiği saldırılarda 37 sağlık tesisi kapatılmış, Beyrut'ta ise 3 hastane personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kalmış, diğer 2 hastane ise kısmen tahliye edilmiş. Sadece Lübnan'da son 24 saat içinde 28 sağlık çalışanı öldürüldü.Eylül’ün son haftasında başlayan İsrail saldırılarında Lübnan'da 1600'den fazla kişi öldürüldü ve toplamda 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Suriye’ye geçenlerin yüzde 70’i Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğu belirtildi.Geçen yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 1500'den fazla, Gazze'de yaklaşık 42 bin ve Batı Şeria'da 700'den fazla sivil öldürüldü. Ayrıca Gazze'de 10 binden fazla kişi kayıp, 1 milyon 9 yüz bin kişi yerinden edilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/husiler-kizildenizdeki-ingiliz-petrol-tankerine-saldiri-duzenledi-1088794372.html
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israil-filistin, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, gazze sağlık bakanlığı, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (who)
israil-filistin, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, gazze sağlık bakanlığı, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (who)
Lübnan’da 5 hastane tahliye edildi, 37 klinik kapandı, 28 sağlık çalışanı öldü
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün basına yaptığı açıklamada Lübnan ve Gazze'deki sağlık bilançosunu ortaya koydu. Dr. Ghebreyesus, Lübnan’da 5 hastanenin tahliye edildiğini, 37 sağlık kliniğinin kapandığını ve bir gün içinde 28 sağlık çalışanının öldüğünü açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, dün basına yaptığı açıklamada 7 Ekim’den bu yana Gazze’de, İsrail’de ve son bir hafta Lübnan’daki sivillerin ölümlerini ve sağlık bilançosunu duyurdu.
İsrail’in Lübnan’nın güneyinde devam ettirdiği saldırılarda 37 sağlık tesisi kapatılmış, Beyrut'ta ise 3 hastane personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kalmış, diğer 2 hastane ise kısmen tahliye edilmiş. Sadece Lübnan'da son 24 saat içinde 28 sağlık çalışanı öldürüldü.
Eylül’ün son haftasında başlayan İsrail saldırılarında Lübnan'da 1600'den fazla kişi öldürüldü ve toplamda 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Suriye’ye geçenlerin yüzde 70’i Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğu belirtildi.
Geçen yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 1500'den fazla, Gazze'de yaklaşık 42 bin ve Batı Şeria'da 700'den fazla sivil öldürüldü. Ayrıca Gazze'de 10 binden fazla kişi kayıp, 1 milyon 9 yüz bin kişi yerinden edilmiş durumda.