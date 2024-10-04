https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lubnanda-5-hastane-tahliye-edildi-37-klinik-kapandi-28-saglik-calisani-oldu-1088802878.html

Lübnan’da 5 hastane tahliye edildi, 37 klinik kapandı, 28 sağlık çalışanı öldü

Lübnan’da 5 hastane tahliye edildi, 37 klinik kapandı, 28 sağlık çalışanı öldü

Sputnik Türkiye

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün basına yaptığı açıklamada Lübnan ve Gazze'deki sağlık bilançosunu ortaya koydu. Dr. Ghebreyesus, Lübnan’da... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T10:12+0300

2024-10-04T10:12+0300

2024-10-04T10:12+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

lübnan

lübnan sağlık bakanlığı

gazze sağlık bakanlığı

sağlık çalışanı

dünya sağlık örgütü (who)

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, dün basına yaptığı açıklamada 7 Ekim’den bu yana Gazze’de, İsrail’de ve son bir hafta Lübnan’daki sivillerin ölümlerini ve sağlık bilançosunu duyurdu.İsrail’in Lübnan’nın güneyinde devam ettirdiği saldırılarda 37 sağlık tesisi kapatılmış, Beyrut'ta ise 3 hastane personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kalmış, diğer 2 hastane ise kısmen tahliye edilmiş. Sadece Lübnan'da son 24 saat içinde 28 sağlık çalışanı öldürüldü.Eylül’ün son haftasında başlayan İsrail saldırılarında Lübnan'da 1600'den fazla kişi öldürüldü ve toplamda 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Suriye’ye geçenlerin yüzde 70’i Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğu belirtildi.Geçen yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 1500'den fazla, Gazze'de yaklaşık 42 bin ve Batı Şeria'da 700'den fazla sivil öldürüldü. Ayrıca Gazze'de 10 binden fazla kişi kayıp, 1 milyon 9 yüz bin kişi yerinden edilmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/husiler-kizildenizdeki-ingiliz-petrol-tankerine-saldiri-duzenledi-1088794372.html

lübnan

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Sputnik Türkiye

israil-filistin, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, gazze sağlık bakanlığı, sağlık çalışanı, dünya sağlık örgütü (who)