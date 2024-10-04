https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/husiler-kizildenizdeki-ingiliz-petrol-tankerine-saldiri-duzenledi-1088794372.html
Husiler, Kızıldeniz’deki İngiliz petrol tankerine saldırı düzenledi
Husiler, Kızıldeniz’deki İngiliz petrol tankerine saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a saldırı düzenlediklerini açıkladı. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T02:51+0300
2024-10-04T02:51+0300
2024-10-04T02:51+0300
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petrol
petrol tankeri
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Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a bomba yüklü tekneyle saldırı düzenledi. Husiler, saldırıya ait görüntüleri yayınladı.Görüntülerde, gemideki güvenlik personelinin bomba yüklü tekneye ateş ettiği ama saldırıyı engelleyemediği görüldü.Gemideki, hasarın boyutu henüz bilinmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-hamas-lideri-zahi-yaser-abdel-razak-ofi-olduruldu-1088792983.html
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yemen, husi, husiler, ingiliz, petrol, petrol tankeri
yemen, husi, husiler, ingiliz, petrol, petrol tankeri
Husiler, Kızıldeniz’deki İngiliz petrol tankerine saldırı düzenledi
Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon’a bomba yüklü tekneyle saldırı düzenledi. Husiler, saldırıya ait görüntüleri yayınladı.
Görüntülerde, gemideki güvenlik personelinin bomba yüklü tekneye ateş ettiği ama saldırıyı engelleyemediği görüldü.
Gemideki, hasarın boyutu henüz bilinmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.