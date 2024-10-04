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SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır?Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-mi-kpss-lise-2024-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-osym-tarihi-1088710406.html
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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

11:09 04.10.2024 (güncellendi: 11:15 04.10.2024)
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
TÜRKİYE
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS lise 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
2 Ekim, 14:10
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