https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-1088799843.html

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T11:09+0300

2024-10-04T11:09+0300

2024-10-04T11:15+0300

türkiye

kpss

kpss

kpss sınavı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır?Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-mi-kpss-lise-2024-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-osym-tarihi-1088710406.html

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