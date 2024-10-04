https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-1088799843.html
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:09+0300
2024-10-04T11:09+0300
2024-10-04T11:15+0300
türkiye
kpss
kpss
kpss sınavı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/19/1074926309_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_068257c1ad0a0f5e0f2d6aa32b2f678d.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır?Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/kpss-ortaogretim-sonuclari-aciklandi-mi-kpss-lise-2024-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-osym-tarihi-1088710406.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/19/1074926309_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a72bddffa4e9873e69a351f3af93e22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kpss lise sonuçları, kpss açıklandı mı, kpss sonuçları ortaöğretim, kpss açıklandı mı, kpss sonuçları, kpss sınav sonuçları, kpss sonuç, kpss ortaöğretim sonuçları saat kaçta açıklanacak, sonuç ösym, kpss ortaöğretim açıklandı mı, kpss ortaöğretim ne zaman, osym.gov.tr giriş, kpss ortaöğretim ne zaman açıklanacak saat kaçta, ösym ortaöğretim kpss sonuçları 2024, kpss ortaöğretim sonuçları 2024, ortaöğretim kpss açıklandı mı, kpss ortaöğretim sınav sonuçları, ortaöğretim kpss sonuçları ne zaman açıklanacak, kpss sonuçlari ortaöğretim ösym giriş
kpss lise sonuçları, kpss açıklandı mı, kpss sonuçları ortaöğretim, kpss açıklandı mı, kpss sonuçları, kpss sınav sonuçları, kpss sonuç, kpss ortaöğretim sonuçları saat kaçta açıklanacak, sonuç ösym, kpss ortaöğretim açıklandı mı, kpss ortaöğretim ne zaman, osym.gov.tr giriş, kpss ortaöğretim ne zaman açıklanacak saat kaçta, ösym ortaöğretim kpss sonuçları 2024, kpss ortaöğretim sonuçları 2024, ortaöğretim kpss açıklandı mı, kpss ortaöğretim sınav sonuçları, ortaöğretim kpss sonuçları ne zaman açıklanacak, kpss sonuçlari ortaöğretim ösym giriş
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
11:09 04.10.2024 (güncellendi: 11:15 04.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav
sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.