https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kombi-bakimi-kime-aittir-kombi-bakimi-nasil-yapilir-kombi-bakimi-ne-kadar-kombi-bakimi-ne-zaman-1088797642.html
Kombi bakımı yapmak şart: 'Yüksek faturalardan kurtulmak ve bomba gibi patlamasını önlemek için bu adımları uygulayın'
Kombi bakımı yapmak şart: 'Yüksek faturalardan kurtulmak ve bomba gibi patlamasını önlemek için bu adımları uygulayın'
Sputnik Türkiye
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımı zamanı da geldi. Uzmanlar, kombi bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, yapılmayan bakımların... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T08:54+0300
2024-10-04T08:54+0300
2024-10-04T09:01+0300
ekonomi
kombi
bakım
usta
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kira
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Kombilerin, diğer ev aletlerinden farklı olarak yıl boyunca sürekli çalıştığını hatırlatan Soylu, cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kış mevsiminde kombilerin yoğun kullanımına dikkat çeken Soylu, “Kombiler yaz-kış sürekli çalışır. Havalar soğudukça bu yük daha da artar. Kireçli su ve havadan gelen tozlar, zamanla kombinin verimliliğini düşürerek tıkanmalara neden olabilir. Bu yüzden düzenli bakım şart,” dedi.'Her yıl mutlaka bakım yaptırılmalı'Kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırılmasının önemine değinen Soylu, bu işlemin yüzeysel bir temizlikten ibaret olmadığını söyledi. "Sadece kombinin dışını silmekle bakım yapılmış sayılmaz" diyen Soylu, kombi içinde yer alan pompa, fan ve vana gibi kritik parçaların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı:'Kombi bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı'Kombi bakımının uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine de dikkat çeken Soylu, bilinçsiz müdahalelerin cihaza zarar verebileceğini ifade etti. "Kombinin yapısını bilmeyen kişilerin yaptığı hatalı işlemler, daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Yetkili ve ehil kişiler tarafından bakım yapılması, hem güvenlik hem de cihazın uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyor" diye ekledi.Kış aylarında kombilerin sorunsuz çalışabilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması için, uzmanlar kombi bakımlarının düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyor. Yetkili servislerle çalışmak, olası arızaların önüne geçmenin en güvenli yolu olarak öne çıkıyor.Kombi bakımı kime aittir?kombinin temizlik ve bakım masrafları kiracıya aittir. Yani başka bir değişle kiracı kullandığı müddet boyunca kombinin ve bakım ve temizliğini yaptırmak zorundadır. Kombi bakım ve kontrolleri düzenli bir şekilde teknik servisler tarafından yapılmalıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/wi-fi-kullananlar-dikkat-bankadaki-paraniz-buhar-olabilir-1088796407.html
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kombi bakımı, kombi bakımı kime aittir, kombi bakımı kim öder, kombi bakımı kiracıya mı ev sahibine mi aittir
kombi bakımı, kombi bakımı kime aittir, kombi bakımı kim öder, kombi bakımı kiracıya mı ev sahibine mi aittir
Kombi bakımı yapmak şart: 'Yüksek faturalardan kurtulmak ve bomba gibi patlamasını önlemek için bu adımları uygulayın'
08:54 04.10.2024 (güncellendi: 09:01 04.10.2024)
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımı zamanı da geldi. Uzmanlar, kombi bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, yapılmayan bakımların ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Kombi bakım ustası Yunus Emre Soylu, kombilerin düzenli bakımının enerji tasarrufu sağladığını ve cihazların ömrünü uzattığını vurguladı.
Kombilerin, diğer ev aletlerinden farklı olarak yıl boyunca sürekli çalıştığını hatırlatan Soylu, cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kış mevsiminde kombilerin yoğun kullanımına dikkat çeken Soylu, “Kombiler yaz-kış sürekli çalışır. Havalar soğudukça bu yük daha da artar. Kireçli su ve havadan gelen tozlar, zamanla kombinin verimliliğini düşürerek tıkanmalara neden olabilir. Bu yüzden düzenli bakım şart,” dedi.
'Her yıl mutlaka bakım yaptırılmalı'
Kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırılmasının önemine değinen Soylu, bu işlemin yüzeysel bir temizlikten ibaret olmadığını söyledi. "Sadece kombinin dışını silmekle bakım yapılmış sayılmaz" diyen Soylu, kombi içinde yer alan pompa, fan ve vana gibi kritik parçaların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı:
"Sirkülasyonu sağlayan parçaların, özellikle fan ve genleşme tankının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bu işlemler cihazın performansını artırır ve olası arızaların önüne geçer."
'Kombi bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı'
Kombi bakımının uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine de dikkat çeken Soylu, bilinçsiz müdahalelerin cihaza zarar verebileceğini ifade etti. "Kombinin yapısını bilmeyen kişilerin yaptığı hatalı işlemler, daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Yetkili ve ehil kişiler tarafından bakım yapılması, hem güvenlik hem de cihazın uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyor" diye ekledi.
Kış aylarında kombilerin sorunsuz çalışabilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması için, uzmanlar kombi bakımlarının düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyor. Yetkili servislerle çalışmak, olası arızaların önüne geçmenin en güvenli yolu olarak öne çıkıyor.
Kombi bakımı kime aittir?
kombinin temizlik ve bakım masrafları kiracıya aittir. Yani başka bir değişle kiracı kullandığı müddet boyunca kombinin ve bakım ve temizliğini yaptırmak zorundadır. Kombi bakım ve kontrolleri düzenli bir şekilde teknik servisler tarafından yapılmalıdır.