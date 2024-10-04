https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kombi-bakimi-kime-aittir-kombi-bakimi-nasil-yapilir-kombi-bakimi-ne-kadar-kombi-bakimi-ne-zaman-1088797642.html

Kombi bakımı yapmak şart: 'Yüksek faturalardan kurtulmak ve bomba gibi patlamasını önlemek için bu adımları uygulayın'

Kombi bakımı yapmak şart: 'Yüksek faturalardan kurtulmak ve bomba gibi patlamasını önlemek için bu adımları uygulayın'

Sputnik Türkiye

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımı zamanı da geldi. Uzmanlar, kombi bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, yapılmayan bakımların... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T08:54+0300

2024-10-04T08:54+0300

2024-10-04T09:01+0300

ekonomi

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Kombilerin, diğer ev aletlerinden farklı olarak yıl boyunca sürekli çalıştığını hatırlatan Soylu, cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kış mevsiminde kombilerin yoğun kullanımına dikkat çeken Soylu, “Kombiler yaz-kış sürekli çalışır. Havalar soğudukça bu yük daha da artar. Kireçli su ve havadan gelen tozlar, zamanla kombinin verimliliğini düşürerek tıkanmalara neden olabilir. Bu yüzden düzenli bakım şart,” dedi.'Her yıl mutlaka bakım yaptırılmalı'Kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırılmasının önemine değinen Soylu, bu işlemin yüzeysel bir temizlikten ibaret olmadığını söyledi. "Sadece kombinin dışını silmekle bakım yapılmış sayılmaz" diyen Soylu, kombi içinde yer alan pompa, fan ve vana gibi kritik parçaların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı:'Kombi bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı'Kombi bakımının uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine de dikkat çeken Soylu, bilinçsiz müdahalelerin cihaza zarar verebileceğini ifade etti. "Kombinin yapısını bilmeyen kişilerin yaptığı hatalı işlemler, daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Yetkili ve ehil kişiler tarafından bakım yapılması, hem güvenlik hem de cihazın uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyor" diye ekledi.Kış aylarında kombilerin sorunsuz çalışabilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması için, uzmanlar kombi bakımlarının düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyor. Yetkili servislerle çalışmak, olası arızaların önüne geçmenin en güvenli yolu olarak öne çıkıyor.Kombi bakımı kime aittir?kombinin temizlik ve bakım masrafları kiracıya aittir. Yani başka bir değişle kiracı kullandığı müddet boyunca kombinin ve bakım ve temizliğini yaptırmak zorundadır. Kombi bakım ve kontrolleri düzenli bir şekilde teknik servisler tarafından yapılmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/wi-fi-kullananlar-dikkat-bankadaki-paraniz-buhar-olabilir-1088796407.html

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