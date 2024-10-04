https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kerem-akturkoglundan-fenerbahce-cevabi-onlar-yanlis-yolda-1088840693.html
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: 'Onlar yanlış yolda'
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: 'Onlar yanlış yolda'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'dan Portekiz takımı Benfica'ya transferi sonrası 5 maçta 4 gol 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından canlı yayında takipçilerinin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T23:42+0300
2024-10-04T23:42+0300
2024-10-04T23:42+0300
spor
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
benfica futbol takımı
mauro icardi
barış alper yılmaz
fenerbahçe spor kulübü
di maria
arjantin
futbol
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sakat olmadığını önlem için sahaya çıkmadığını söylerken Di Maria ile arasının çok iyi olduğunu söyledi. Galatasaray'ın yıldızları İcardi ve Barış Alper Yılmaz ile arasının çok iyi olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu "Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz. Barış Alper ile küs değiliz. Konuşuyoruz. Hayatın akışı, her zaman herkesle çok çok samimi olup güzel şeyler paylaşmayabilirsin hayatta. Barış çok çok iyi bir oyuncu" dedi.'Fenerbahçeli arkadaşlarım yanlış yolda'Fenerbahçeli arkadaşları ile ilgili soruya cevap veren Kerem Aktürkoğlu "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uefa-ulke-puani-siralamasi-degisti-turkiye-kacinci-sirada-1088792315.html
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kerem aktürkoğlu kick, kerem aktüroğlu fenerbahçe, kerem aktürkoğlu icardi, kerem aktüroğlu barış alper yılmaz
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: 'Onlar yanlış yolda'
Galatasaray'dan Portekiz takımı Benfica'ya transferi sonrası 5 maçta 4 gol 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Mauro İcardi ve Barış Alper ile küs olmadıklarını belirtirken Fenerbahçeli arkadaşlarının yanlış yolda olduğunu belirtti.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sakat olmadığını önlem için sahaya çıkmadığını söylerken Di Maria ile arasının çok iyi olduğunu söyledi. Galatasaray'ın yıldızları İcardi ve Barış Alper Yılmaz ile arasının çok iyi olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu "Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz. Barış Alper ile küs değiliz. Konuşuyoruz. Hayatın akışı, her zaman herkesle çok çok samimi olup güzel şeyler paylaşmayabilirsin hayatta. Barış çok çok iyi bir oyuncu" dedi.
'Fenerbahçeli arkadaşlarım yanlış yolda'
Fenerbahçeli arkadaşları ile ilgili soruya cevap veren Kerem Aktürkoğlu "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar" dedi.