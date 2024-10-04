https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kerem-akturkoglundan-fenerbahce-cevabi-onlar-yanlis-yolda-1088840693.html

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: 'Onlar yanlış yolda'

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: 'Onlar yanlış yolda'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'dan Portekiz takımı Benfica'ya transferi sonrası 5 maçta 4 gol 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından canlı yayında takipçilerinin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T23:42+0300

2024-10-04T23:42+0300

2024-10-04T23:42+0300

spor

kerem aktürkoğlu

fenerbahçe

benfica futbol takımı

mauro icardi

barış alper yılmaz

fenerbahçe spor kulübü

di maria

arjantin

futbol

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sakat olmadığını önlem için sahaya çıkmadığını söylerken Di Maria ile arasının çok iyi olduğunu söyledi. Galatasaray'ın yıldızları İcardi ve Barış Alper Yılmaz ile arasının çok iyi olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu "Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz. Barış Alper ile küs değiliz. Konuşuyoruz. Hayatın akışı, her zaman herkesle çok çok samimi olup güzel şeyler paylaşmayabilirsin hayatta. Barış çok çok iyi bir oyuncu" dedi.'Fenerbahçeli arkadaşlarım yanlış yolda'Fenerbahçeli arkadaşları ile ilgili soruya cevap veren Kerem Aktürkoğlu "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar" dedi.

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kerem aktürkoğlu kick, kerem aktüroğlu fenerbahçe, kerem aktürkoğlu icardi, kerem aktüroğlu barış alper yılmaz