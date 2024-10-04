https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/katar-emirinden-lubnana-insani-yardim-gonderilmesi-talimati-1088794789.html
Katar Emiri'nden Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı
Katar Emiri'nden Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı
Sputnik Türkiye
Katar Emiri, Başta tıbbi malzeme gönderilmesi olmak üzere, 'Katar'ın Lübnan'a destek veren tutumu kapsamında' Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T04:09+0300
2024-10-04T04:09+0300
2024-10-04T04:09+0300
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katar
katar emiri şeyh temim
lübnan
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in gerginliği tırmandırdığı Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı verdi. Katar Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Katar Emiri'nin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a acil yardım gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Başta tıbbi malzeme gönderilmesi olmak üzere insani yardımın, 'Katar'ın Lübnan'a destek veren tutumu kapsamında' yapılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-basini-beyruta-yonelik-saldirida-nasrallahin-muhtemel-halefi-vardi-1088792912.html
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katar, katar emiri şeyh temim, lübnan, insani yardım
katar, katar emiri şeyh temim, lübnan, insani yardım
Katar Emiri'nden Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı
Katar Emiri, Başta tıbbi malzeme gönderilmesi olmak üzere, 'Katar'ın Lübnan'a destek veren tutumu kapsamında' Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in gerginliği tırmandırdığı Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı verdi. Katar Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Katar Emiri'nin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a acil yardım gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Başta tıbbi malzeme gönderilmesi olmak üzere insani yardımın, 'Katar'ın Lübnan'a destek veren tutumu kapsamında' yapılacağı kaydedildi.