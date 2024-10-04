https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istenmeyen-kisi-aciklamasindan-sonra-bmgk-tum-uyeler-guterresin-gorevini-baltalayacak-hareketlerden-1088792776.html
'İstenmeyen kişi' açıklamasından sonra BMGK: Tüm üyeler Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı
'İstenmeyen kişi' açıklamasından sonra BMGK: Tüm üyeler Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, İsrail'den bahsetmeden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınma... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T01:59+0300
2024-10-04T01:59+0300
2024-10-04T01:59+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
antonio guteres
bm genel sekreteri antonio guterres
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_7ef998d2b4e03dbd7b9bd1270033bcbf.jpg
İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, kapalı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunun ardından 15 üye adına açıklamalarda bulundu.İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Baeriswyl, açıklamasında İsrail'den bahsetmeyerek, "Tüm üyeler, Genel Sekreterin görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı" ifadesini kullandı.BMGK üyelerinin, Antonio Guterres'e ve BM'de oynadığı role desteklerinin tam olduğunu belirten Baeriswyl, tüm üyelerin Genel Sekreterle verimli ve etkili ilişkiler yürütmesinin önemine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/boris-johnson-sahsi-banyomu-netanyahu-kullandiktan-sonra-dinleme-cihazi-bulundu-1088789851.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_47e8ef1980f4f0402d1b3d3b6ef9d0b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, israil
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, israil
'İstenmeyen kişi' açıklamasından sonra BMGK: Tüm üyeler Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı
İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, İsrail'den bahsetmeden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınma çağırısında bulundu.
İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, kapalı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunun ardından 15 üye adına açıklamalarda bulundu.
İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Baeriswyl, açıklamasında İsrail'den bahsetmeyerek, "Tüm üyeler, Genel Sekreterin görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı" ifadesini kullandı.
BMGK üyelerinin, Antonio Guterres'e ve BM'de oynadığı role desteklerinin tam olduğunu belirten Baeriswyl, tüm üyelerin Genel Sekreterle verimli ve etkili ilişkiler yürütmesinin önemine dikkati çekti.