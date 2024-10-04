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'İstenmeyen kişi' açıklamasından sonra BMGK: Tüm üyeler Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı
'İstenmeyen kişi' açıklamasından sonra BMGK: Tüm üyeler Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, İsrail'den bahsetmeden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınma... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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bm genel sekreteri antonio guterres
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İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, kapalı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunun ardından 15 üye adına açıklamalarda bulundu.İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Baeriswyl, açıklamasında İsrail'den bahsetmeyerek, "Tüm üyeler, Genel Sekreterin görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı" ifadesini kullandı.BMGK üyelerinin, Antonio Guterres'e ve BM'de oynadığı role desteklerinin tam olduğunu belirten Baeriswyl, tüm üyelerin Genel Sekreterle verimli ve etkili ilişkiler yürütmesinin önemine dikkati çekti.
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, israil
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), antonio guteres, bm genel sekreteri antonio guterres, israil

'İstenmeyen kişi' açıklamasından sonra BMGK: Tüm üyeler Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı

01:59 04.10.2024
© AA / Fatih AktaşBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Fatih Aktaş
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İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, İsrail'den bahsetmeden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görevini baltalayacak hareketlerden kaçınma çağırısında bulundu.
İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, kapalı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunun ardından 15 üye adına açıklamalarda bulundu.
İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Baeriswyl, açıklamasında İsrail'den bahsetmeyerek, "Tüm üyeler, Genel Sekreterin görevini baltalayacak hareketlerden kaçınmalı" ifadesini kullandı.
BMGK üyelerinin, Antonio Guterres'e ve BM'de oynadığı role desteklerinin tam olduğunu belirten Baeriswyl, tüm üyelerin Genel Sekreterle verimli ve etkili ilişkiler yürütmesinin önemine dikkati çekti.
epa07819627 British Prime Minister Boris Johnson (L) greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) ahead of a meeting at 10 Downing Street in London, Britain, 05 September 2019. EPA-EFE/WILL OLIVER - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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