https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/boris-johnson-sahsi-banyomu-netanyahu-kullandiktan-sonra-dinleme-cihazi-bulundu-1088789851.html

Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu

Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu

Sputnik Türkiye

Boris Johnson, Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanlığını dinlediğini söyledi. Johnson, 'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T22:39+0300

2024-10-03T22:39+0300

2024-10-03T22:50+0300

dünya

boris johnson

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

ingiltere

israil

dinleme cihazı

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İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakında yayınlanacak anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bazı iddialarda bulundu. İngiltere basını tarafından bölümler halinde yayınlanmaya başlanan kitabında Johnson, Netanyahu’nun 2017 yılındaki İngiltere ziyaretinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndaki Johnson'ın şahsi banyosunu kullandığını ve güvenlik ekibinin sonradan burada dinleme cihazı bulduğunu açıkladı.'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'Görüşmeleri sırasında takma adı 'Bibi' ile hitap ettiği Netanyahu’nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini ifade eden Johnson, şahsi banyosunda bulunan dinleme cihazı hakkında şu ifadelerde bulundu:Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmazken, aynı dönemde İsrail’in Beyaz Saray’a dinleme cihazı yerleştirdiği iddialarında bulunulmuştu.

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ingiltere

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