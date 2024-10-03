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Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu
Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu
Sputnik Türkiye
Boris Johnson, Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanlığını dinlediğini söyledi. Johnson, 'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T22:39+0300
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dünya
boris johnson
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakında yayınlanacak anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bazı iddialarda bulundu. İngiltere basını tarafından bölümler halinde yayınlanmaya başlanan kitabında Johnson, Netanyahu’nun 2017 yılındaki İngiltere ziyaretinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndaki Johnson'ın şahsi banyosunu kullandığını ve güvenlik ekibinin sonradan burada dinleme cihazı bulduğunu açıkladı.'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'Görüşmeleri sırasında takma adı 'Bibi' ile hitap ettiği Netanyahu’nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini ifade eden Johnson, şahsi banyosunda bulunan dinleme cihazı hakkında şu ifadelerde bulundu:Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmazken, aynı dönemde İsrail’in Beyaz Saray’a dinleme cihazı yerleştirdiği iddialarında bulunulmuştu.
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Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu

22:39 03.10.2024 (güncellendi: 22:50 03.10.2024)
© İHA / WILL OLIVERepa07819627 British Prime Minister Boris Johnson (L) greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) ahead of a meeting at 10 Downing Street in London, Britain, 05 September 2019. EPA-EFE/WILL OLIVER
epa07819627 British Prime Minister Boris Johnson (L) greets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) ahead of a meeting at 10 Downing Street in London, Britain, 05 September 2019. EPA-EFE/WILL OLIVER - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© İHA / WILL OLIVER
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Boris Johnson, Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanlığını dinlediğini söyledi. Johnson, 'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu' ifadelerinde bulundu.
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakında yayınlanacak anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bazı iddialarda bulundu.
İngiltere basını tarafından bölümler halinde yayınlanmaya başlanan kitabında Johnson, Netanyahu’nun 2017 yılındaki İngiltere ziyaretinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndaki Johnson'ın şahsi banyosunu kullandığını ve güvenlik ekibinin sonradan burada dinleme cihazı bulduğunu açıkladı.

'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'

Görüşmeleri sırasında takma adı 'Bibi' ile hitap ettiği Netanyahu’nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini ifade eden Johnson, şahsi banyosunda bulunan dinleme cihazı hakkında şu ifadelerde bulundu:
“Bibi bir süre orada kaldı ve bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana bildirilene göre, sonrasında düzenli olarak yapılan böcek taraması sırasında tuvalette bir dinleme cihazı bulunmuş."
Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmazken, aynı dönemde İsrail’in Beyaz Saray’a dinleme cihazı yerleştirdiği iddialarında bulunulmuştu.
epa11627494 Maria Malmer Stenergard, Minister for Foreign Affairs of Sweden, speaks during the General Debate of the 79th session of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 26 September 2024. The annual high-level General Debate gathers world leaders from 24 to 28 September, and 30 September under the theme, 'Leaving no one behind: acting together for the advancement of peace, sustainable development and human dignity for present and future generations'. EPA-EFE/STEPHANI SPINDEL - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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