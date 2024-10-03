https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/boris-johnson-sahsi-banyomu-netanyahu-kullandiktan-sonra-dinleme-cihazi-bulundu-1088789851.html
Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu
Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu
Sputnik Türkiye
Boris Johnson, Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanlığını dinlediğini söyledi. Johnson, 'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T22:39+0300
2024-10-03T22:39+0300
2024-10-03T22:50+0300
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boris johnson
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
ingiltere
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dinleme cihazı
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İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakında yayınlanacak anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bazı iddialarda bulundu. İngiltere basını tarafından bölümler halinde yayınlanmaya başlanan kitabında Johnson, Netanyahu’nun 2017 yılındaki İngiltere ziyaretinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndaki Johnson'ın şahsi banyosunu kullandığını ve güvenlik ekibinin sonradan burada dinleme cihazı bulduğunu açıkladı.'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'Görüşmeleri sırasında takma adı 'Bibi' ile hitap ettiği Netanyahu’nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini ifade eden Johnson, şahsi banyosunda bulunan dinleme cihazı hakkında şu ifadelerde bulundu:Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmazken, aynı dönemde İsrail’in Beyaz Saray’a dinleme cihazı yerleştirdiği iddialarında bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/isvec-disisleri-bakanina-domates-firlatildi-korkak-kaciyor-1088789380.html
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israil beyaz saray dinleme cihazı, netanyahu, ingiltere dışişleri bakanlığı dinleme cihazı, boris johnson, dinleme cihazı, netanyahu dinleme cihazı,
israil beyaz saray dinleme cihazı, netanyahu, ingiltere dışişleri bakanlığı dinleme cihazı, boris johnson, dinleme cihazı, netanyahu dinleme cihazı,
Boris Johnson: Netanyahu şahsi banyomu kullandıktan sonra dinleme cihazı bulundu
22:39 03.10.2024 (güncellendi: 22:50 03.10.2024)
Boris Johnson, Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanlığını dinlediğini söyledi. Johnson, 'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu' ifadelerinde bulundu.
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakında yayınlanacak anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bazı iddialarda bulundu.
İngiltere basını tarafından bölümler halinde yayınlanmaya başlanan kitabında Johnson, Netanyahu’nun 2017 yılındaki İngiltere ziyaretinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndaki Johnson'ın şahsi banyosunu kullandığını ve güvenlik ekibinin sonradan burada dinleme cihazı bulduğunu açıkladı.
'Bibi bir süre orada kaldı ve sonra dinleme cihazı bulundu'
Görüşmeleri sırasında takma adı 'Bibi' ile hitap ettiği Netanyahu’nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini ifade eden Johnson, şahsi banyosunda bulunan dinleme cihazı hakkında şu ifadelerde bulundu:
“Bibi bir süre orada kaldı ve bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana bildirilene göre, sonrasında düzenli olarak yapılan böcek taraması sırasında tuvalette bir dinleme cihazı bulunmuş."
Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmazken, aynı dönemde İsrail’in Beyaz Saray’a dinleme cihazı yerleştirdiği iddialarında bulunulmuştu.