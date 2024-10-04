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İstanbullu 'yayan kalacak', işe ve okula gidecekler çözüm bekliyor: 15 Ekim'de otobüsler ve metrobüsler çalışacak mı?
İstanbullu 'yayan kalacak', işe ve okula gidecekler çözüm bekliyor: 15 Ekim'de otobüsler ve metrobüsler çalışacak mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da ulaşım sıkıntısı kapıda. İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatma kararı aldıklarını açıkladı. İBB önünde protesto... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T09:24+0300
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İstanbul genelinde ulaşım hizmeti veren İETT’ye bağlı özel halk otobüsleri, artan maliyetler ve düşük kazanç nedeniyle 15 Ekim’de kontak kapatma kararı aldı. Protesto sırasında açıklama yapan otobüs sahipleri, yakıt fiyatları, bakım masrafları ve işletme maliyetlerindeki artışın, sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirterek, çözüm bulunmazsa toplu taşıma hizmetlerini durduracaklarını ifade ettiler.İstanbulluların ulaşımda zorluk yaşaması bekleniyor15 Ekim’de özel halk otobüslerinin kontak kapatması durumunda, İstanbul genelinde toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor. İETT bünyesindeki özel halk otobüsleri, İstanbul'un pek çok noktasında önemli bir ulaşım yükünü taşıyor. Bu nedenle İstanbulluların 15 Ekim tarihinde toplu taşımada ciddi sıkıntılarla karşılaşabileceği tahmin ediliyor.Yetkililerden çözüm bekleniyorOtobüs sahipleri, yetkililerle çözüm arayışında olduklarını ve taleplerinin karşılanması durumunda eylemi durdurabileceklerini belirttiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin sonucuna göre, 15 Ekim’deki kontak kapatma kararının iptal edilip edilmeyeceği netleşecek. Ancak şu an için 15 Ekim tarihinde özel halk otobüslerinin çalışmayacağı bilgisi geçerliliğini koruyor.Alternatif ulaşım yolları araştırılmalıİstanbulluların, olası bir ulaşım kesintisine karşı alternatif toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlamaları öneriliyor. Metro, tramvay ve vapur hatları gibi diğer İETT hizmetlerinin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, İBB’den yapılacak resmi açıklamalar takip edilerek güncel bilgilere ulaşılması önemli.Sonuç olarak, 15 Ekim tarihinde İstanbul’da özel halk otobüslerinin kontak kapatma eylemi nedeniyle otobüs seferlerinde ciddi aksamalar yaşanabilir. Yetkililer ile otobüs sahipleri arasındaki görüşmelerin sonucu, İstanbulluların ulaşım planlarını şekillendirecek.
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otobüsler çalışmıyor mu, iett otobüsler çalışmıyor mu, metrobüs çalışacak mı, 15 ekim metrobüs çalışıyor mu, 15 ekim otobüsler çalışıyor mu, 15 ekim'de otobüsler kullanılır mı
otobüsler çalışmıyor mu, iett otobüsler çalışmıyor mu, metrobüs çalışacak mı, 15 ekim metrobüs çalışıyor mu, 15 ekim otobüsler çalışıyor mu, 15 ekim'de otobüsler kullanılır mı

İstanbullu 'yayan kalacak', işe ve okula gidecekler çözüm bekliyor: 15 Ekim'de otobüsler ve metrobüsler çalışacak mı?

09:24 04.10.2024 (güncellendi: 09:31 04.10.2024)
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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İstanbul’da ulaşım sıkıntısı kapıda. İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatma kararı aldıklarını açıkladı. İBB önünde protesto gösterisi düzenleyen otobüs sahipleri, ekonomik sorunlarını gerekçe göstererek bu kararı duyurdu. Peki, 15 Ekim'de otobüsler çalışacak mı? Yolcular otobüslere binebilecek mi?
İstanbul genelinde ulaşım hizmeti veren İETT’ye bağlı özel halk otobüsleri, artan maliyetler ve düşük kazanç nedeniyle 15 Ekim’de kontak kapatma kararı aldı. Protesto sırasında açıklama yapan otobüs sahipleri, yakıt fiyatları, bakım masrafları ve işletme maliyetlerindeki artışın, sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirterek, çözüm bulunmazsa toplu taşıma hizmetlerini durduracaklarını ifade ettiler.

İstanbulluların ulaşımda zorluk yaşaması bekleniyor

15 Ekim’de özel halk otobüslerinin kontak kapatması durumunda, İstanbul genelinde toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor. İETT bünyesindeki özel halk otobüsleri, İstanbul'un pek çok noktasında önemli bir ulaşım yükünü taşıyor. Bu nedenle İstanbulluların 15 Ekim tarihinde toplu taşımada ciddi sıkıntılarla karşılaşabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililerden çözüm bekleniyor

Otobüs sahipleri, yetkililerle çözüm arayışında olduklarını ve taleplerinin karşılanması durumunda eylemi durdurabileceklerini belirttiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin sonucuna göre, 15 Ekim’deki kontak kapatma kararının iptal edilip edilmeyeceği netleşecek. Ancak şu an için 15 Ekim tarihinde özel halk otobüslerinin çalışmayacağı bilgisi geçerliliğini koruyor.

Alternatif ulaşım yolları araştırılmalı

İstanbulluların, olası bir ulaşım kesintisine karşı alternatif toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlamaları öneriliyor. Metro, tramvay ve vapur hatları gibi diğer İETT hizmetlerinin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, İBB’den yapılacak resmi açıklamalar takip edilerek güncel bilgilere ulaşılması önemli.
Sonuç olarak, 15 Ekim tarihinde İstanbul’da özel halk otobüslerinin kontak kapatma eylemi nedeniyle otobüs seferlerinde ciddi aksamalar yaşanabilir. Yetkililer ile otobüs sahipleri arasındaki görüşmelerin sonucu, İstanbulluların ulaşım planlarını şekillendirecek.
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