https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbulda-bir-kisinin-iki-kadini-oldurup-intihar-ettigi-olaya-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1088838232.html
İstanbul'da bir kişinin iki kadını öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi
İstanbul'da bir kişinin iki kadını öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kişinin iki kadını öldürmesinin ardından intihar ettiği olaya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda yayın yasağı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T21:18+0300
2024-10-04T21:18+0300
2024-10-04T21:18+0300
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cinayet
kadın cinayeti
intihar
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İstanbul'da bir kişinin iki ayrı ilçede iki kadını öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine yazı yazarak yayın yasağı kararı alınmasını talep etti. Savcılığın talep yazısında, medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği belirtildi.Soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı alınması istenen yazıda, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla konuyla ilgili internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi.Talebi değerlendiren hakimlik, Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı verilmesine, konuyla ilgili internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılmasına ve erişim engeli kararı alınmasına karar verdi.Hakimlik, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine ve en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine hükmetti.
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istanbul, cinayet, kadın cinayeti, intihar
istanbul, cinayet, kadın cinayeti, intihar
İstanbul'da bir kişinin iki kadını öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi
İstanbul'da bir kişinin iki kadını öldürmesinin ardından intihar ettiği olaya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda yayın yasağı getrildi.
İstanbul'da bir kişinin iki ayrı ilçede iki kadını öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine yazı yazarak yayın yasağı kararı alınmasını talep etti. Savcılığın talep yazısında, medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği belirtildi.
Soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı alınması istenen yazıda, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla konuyla ilgili internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi.
Talebi değerlendiren hakimlik, Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı verilmesine, konuyla ilgili internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılmasına ve erişim engeli kararı alınmasına karar verdi.
Hakimlik, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine ve en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine hükmetti.