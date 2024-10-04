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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-hamas-lideri-zahi-yaser-abdel-razak-ofi-olduruldu-1088792983.html
İsrail ordusu: Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi öldürüldü
İsrail ordusu: Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail tarafından Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde düzenlenen bir hava saldırısında Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğü duyuruldu. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T01:25+0300
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde Hamas'ın bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu.Hamas komutanı Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğünün duyurulduğu açıklamada, Tuklarm'a gerçekleştirilen saldırılar sonucu bazı kilit isimlerin de öldürüldüğü açıklandı.IDF tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyrut-tekrar-vuruldu-israil-ordusu-hizbullahin-fuze-uretim-projesi-liderlerinden-birinin-1088791475.html
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İsrail ordusu: Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi öldürüldü

01:25 04.10.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu Gazze
İsrail ordusu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail tarafından Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde düzenlenen bir hava saldırısında Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğü duyuruldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde Hamas'ın bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas komutanı Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğünün duyurulduğu açıklamada, Tuklarm'a gerçekleştirilen saldırılar sonucu bazı kilit isimlerin de öldürüldüğü açıklandı.
IDF tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet'in bugün erken saatlerde düzenlediği ortak operasyonda, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Şin Bet'in istihbarat rehberliğinde Tulkarm bölgesine saldırdı ve Hamas lideri terörist Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'yi öldürdü."
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