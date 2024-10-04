https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-hamas-lideri-zahi-yaser-abdel-razak-ofi-olduruldu-1088792983.html
İsrail ordusu: Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi öldürüldü
İsrail ordusu: Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail tarafından Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde düzenlenen bir hava saldırısında Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğü duyuruldu. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T01:25+0300
2024-10-04T01:25+0300
2024-10-04T01:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
hamas
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde Hamas'ın bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu.Hamas komutanı Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğünün duyurulduğu açıklamada, Tuklarm'a gerçekleştirilen saldırılar sonucu bazı kilit isimlerin de öldürüldüğü açıklandı.IDF tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyrut-tekrar-vuruldu-israil-ordusu-hizbullahin-fuze-uretim-projesi-liderlerinden-birinin-1088791475.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, hamas
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, hamas
İsrail ordusu: Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi öldürüldü
İsrail tarafından Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde düzenlenen bir hava saldırısında Hamas lideri Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğü duyuruldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde Hamas'ın bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas komutanı Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'nin öldürüldüğünün duyurulduğu açıklamada, Tuklarm'a gerçekleştirilen saldırılar sonucu bazı kilit isimlerin de öldürüldüğü açıklandı.
IDF tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet'in bugün erken saatlerde düzenlediği ortak operasyonda, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Şin Bet'in istihbarat rehberliğinde Tulkarm bölgesine saldırdı ve Hamas lideri terörist Zahi Yaser Abdel Razak Ofi'yi öldürdü."