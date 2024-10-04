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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-2000-yilindan-beri-hizbullahin-iletisim-komutanligini-yoneten-sakafinin-olduruldugunu-1088815918.html
İsrail ordusu, 2000 yılından beri Hizbullah'ın İletişim Komutanlığı'nı yöneten Sakafi'nin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, 2000 yılından beri Hizbullah'ın İletişim Komutanlığı'nı yöneten Sakafi'nin öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail'in Beyrut saldırıları devam ederken, Perşembe günü yapılan saldırılarda Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin öldürüldüğü... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:20+0300
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İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, Hizbullah'in İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşif Sakafi öldürüldü. Açıklamada şu yazıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/gozler-tehranda-cuma-namazinda-tum-ust-duzey-liderler-toplandi-hamaney-konusuyor--1088809716.html
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İsrail ordusu, 2000 yılından beri Hizbullah'ın İletişim Komutanlığı'nı yöneten Sakafi'nin öldürüldüğünü duyurdu

13:20 04.10.2024
© AA / Ramiz Dallahİsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırıları devam ediyor
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırıları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Ramiz Dallah
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İsrail'in Beyrut saldırıları devam ederken, Perşembe günü yapılan saldırılarda Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin öldürüldüğü duyuruldu.
İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, Hizbullah'in İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşif Sakafi öldürüldü.
Açıklamada şu yazıldı:

Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi dün Beyrut'ta istihbarata dayalı hassas bir saldırı sırasında öldürüldü.

Sakafi 2000 yılından bu yana iletişim biriminden sorumlu olan üst düzey bir Hizbullah teröristiydi. Sakafi, Hizbullah'ın tüm birimleri arasında iletişim kabiliyetlerini geliştirmek için önemli çabalar harcamıştı.

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