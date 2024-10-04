https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-2000-yilindan-beri-hizbullahin-iletisim-komutanligini-yoneten-sakafinin-olduruldugunu-1088815918.html
İsrail ordusu, 2000 yılından beri Hizbullah'ın İletişim Komutanlığı'nı yöneten Sakafi'nin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, 2000 yılından beri Hizbullah'ın İletişim Komutanlığı'nı yöneten Sakafi'nin öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail'in Beyrut saldırıları devam ederken, Perşembe günü yapılan saldırılarda Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin öldürüldüğü... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:20+0300
2024-10-04T13:20+0300
2024-10-04T13:20+0300
israil- filistin çatışması
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hizbullah lideri hasan nasrallah
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İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, Hizbullah'in İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşif Sakafi öldürüldü. Açıklamada şu yazıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/gozler-tehranda-cuma-namazinda-tum-ust-duzey-liderler-toplandi-hamaney-konusuyor--1088809716.html
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil-filistin, israil, iran, iran devrim muhafızları
hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil-filistin, israil, iran, iran devrim muhafızları
İsrail ordusu, 2000 yılından beri Hizbullah'ın İletişim Komutanlığı'nı yöneten Sakafi'nin öldürüldüğünü duyurdu
İsrail'in Beyrut saldırıları devam ederken, Perşembe günü yapılan saldırılarda Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin öldürüldüğü duyuruldu.
İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, Hizbullah'in İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşif Sakafi öldürüldü.
Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi dün Beyrut'ta istihbarata dayalı hassas bir saldırı sırasında öldürüldü.
Sakafi 2000 yılından bu yana iletişim biriminden sorumlu olan üst düzey bir Hizbullah teröristiydi. Sakafi, Hizbullah'ın tüm birimleri arasında iletişim kabiliyetlerini geliştirmek için önemli çabalar harcamıştı.