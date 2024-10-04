İran Dini Lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'e tekrar saldıracağız

Dünyanın dört bir yanındaki farklı Müslüman gruplar, topluluklar ve ülkeler birlik olmalıdır - bu birliği teşvik ederseniz, bu büyük nimetlere yol açacaktır ve tüm düşmanlar yenilgiye uğratılabilir. Dünyanın dört bir yanındaki farklı Müslüman gruplar, topluluklar ve ülkeler birlik olmalıdır - bu birliği teşvik ederseniz, bu büyük nimetlere yol açacaktır ve tüm düşmanlar yenilgiye uğratılabilir.

Kur'an'ın ortaya koyduğu ve belirttiği mantık budur. Ancak İslam düşmanları nifak tohumları ekmekte ve Müslümanları birbirinden ayırmaya çalışmaktadır. Kur'an'ın ortaya koyduğu ve belirttiği mantık budur. Ancak İslam düşmanları nifak tohumları ekmekte ve Müslümanları birbirinden ayırmaya çalışmaktadır.

Bugün Müslüman milletler uyandı, bugün İslam ümmetinin düşmanın ayrılık tohumları ekme planlarının üstesinden gelebileceği gündür. Bugün Müslüman milletler uyandı, bugün İslam ümmetinin düşmanın ayrılık tohumları ekme planlarının üstesinden gelebileceği gündür.

Iranlıların, Lübnanlıların, Mısırlıların, Filistinlilerin ve Suriyelilerin dahil olmak üzere, tüm müslümanların düşmanı birdir ve aynıdır. Iranlıların, Lübnanlıların, Mısırlıların, Filistinlilerin ve Suriyelilerin dahil olmak üzere, tüm müslümanların düşmanı birdir ve aynıdır.

Uzun yıllar boyunca Müslümanlar İslami Birliğin gerekliliğini ihmal ettiler fakat bizim savunma birliğimizi ümmetin her yerinde bağlamamız gerekiyor. Uzun yıllar boyunca Müslümanlar İslami Birliğin gerekliliğini ihmal ettiler fakat bizim savunma birliğimizi ümmetin her yerinde bağlamamız gerekiyor.

Filistin'in tamamı Filistinlilere aittir. Filistin'in tamamı Filistinlilere aittir.

7 Ekim'deki Hamas saldırısı meşru ve doğruydu. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı meşru ve doğruydu.

Gerekirse Siyonist rejimi tekrar vuracağız. Gerekirse Siyonist rejimi tekrar vuracağız.

Siyonist varlığa karşı yapılan grevler tüm bölge için bir kamu hizmetidir. Siyonist varlığa karşı yapılan grevler tüm bölge için bir kamu hizmetidir.

İsrail, ABD için bölgedeki tüm toprakları ve kaynakları kontrol altına almak için sadece bir araçtır. İsrail, ABD için bölgedeki tüm toprakları ve kaynakları kontrol altına almak için sadece bir araçtır.

Lübnan halkına yardım etmek, Lübnan'ın cihadını ve Mescid-i Aksa için verilen savaşı desteklemek tüm Müslümanların görevi ve sorumluluğudur. Lübnan halkına yardım etmek, Lübnan'ın cihadını ve Mescid-i Aksa için verilen savaşı desteklemek tüm Müslümanların görevi ve sorumluluğudur.

Allah'ın selamı ve bereketi Direniş liderleri Seyyid Hasan Nasrallah, İsmail Haniye ve Kasım Süleymani'nin üzerine olsun. Allah'ın selamı ve bereketi Direniş liderleri Seyyid Hasan Nasrallah, İsmail Haniye ve Kasım Süleymani'nin üzerine olsun.