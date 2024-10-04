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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-engellemeye-calismisti-iran-disisleri-bakani-tonlarca-yardim-ile-lubnana-indi--1088819607.html
İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi
İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in bombalamalarına ve engellemelerine rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a indi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T14:06+0300
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İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tüm engellemelere rağmen Beyrut'a indi. Beyrut'un başkentini sadece birkaç saat önce bombalayan İsrail uçaklarına karşı havalimanına gelen İran Dışişleri Bakanı, "10 ton gıda ve ilaç ile Beyrut'a geldim" paylaşımını yaptı.Programına göre Arakçi, Lübnan'ın geçici Başbakanı Najib Mikati ve Hizbullah'ın yakın müttefiki olan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşecek. Diğer kaynaklara göre Arakçi başkanlığındaki İran heyetinde İran Parlamentosu'nun iki üyesi ve İran Kızılay Cemiyeti Başkanı da yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-2000-yilindan-beri-hizbullahin-iletisim-komutanligini-yoneten-sakafinin-olduruldugunu-1088815918.html
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iran, iran devrim muhafızları, beyrut, beyrut limanı, lübnan, israil, israil-filistin

İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi

14:06 04.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in bombalamalarına ve engellemelerine rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a indi.
İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tüm engellemelere rağmen Beyrut'a indi. Beyrut'un başkentini sadece birkaç saat önce bombalayan İsrail uçaklarına karşı havalimanına gelen İran Dışişleri Bakanı, "10 ton gıda ve ilaç ile Beyrut'a geldim" paylaşımını yaptı.
Programına göre Arakçi, Lübnan'ın geçici Başbakanı Najib Mikati ve Hizbullah'ın yakın müttefiki olan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşecek.
Diğer kaynaklara göre Arakçi başkanlığındaki İran heyetinde İran Parlamentosu'nun iki üyesi ve İran Kızılay Cemiyeti Başkanı da yer alıyor.
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırıları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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