https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-engellemeye-calismisti-iran-disisleri-bakani-tonlarca-yardim-ile-lubnana-indi--1088819607.html
İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi
İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in bombalamalarına ve engellemelerine rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a indi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T14:06+0300
2024-10-04T14:06+0300
2024-10-04T14:06+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran devrim muhafızları
beyrut
beyrut limanı
lübnan
israil
israil-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103397/80/1033978065_0:0:4814:2708_1920x0_80_0_0_ce4e4bb0cd31db75b13470b928ba3709.jpg
İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tüm engellemelere rağmen Beyrut'a indi. Beyrut'un başkentini sadece birkaç saat önce bombalayan İsrail uçaklarına karşı havalimanına gelen İran Dışişleri Bakanı, "10 ton gıda ve ilaç ile Beyrut'a geldim" paylaşımını yaptı.Programına göre Arakçi, Lübnan'ın geçici Başbakanı Najib Mikati ve Hizbullah'ın yakın müttefiki olan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşecek. Diğer kaynaklara göre Arakçi başkanlığındaki İran heyetinde İran Parlamentosu'nun iki üyesi ve İran Kızılay Cemiyeti Başkanı da yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-2000-yilindan-beri-hizbullahin-iletisim-komutanligini-yoneten-sakafinin-olduruldugunu-1088815918.html
iran
beyrut
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103397/80/1033978065_321:0:4601:3210_1920x0_80_0_0_94b7b9e3df208b7ff082df9ebc79d7fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, iran devrim muhafızları, beyrut, beyrut limanı, lübnan, israil, israil-filistin
iran, iran devrim muhafızları, beyrut, beyrut limanı, lübnan, israil, israil-filistin
İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in bombalamalarına ve engellemelerine rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a indi.
İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tüm engellemelere rağmen Beyrut'a indi. Beyrut'un başkentini sadece birkaç saat önce bombalayan İsrail uçaklarına karşı havalimanına gelen İran Dışişleri Bakanı, "10 ton gıda ve ilaç ile Beyrut'a geldim" paylaşımını yaptı.
Programına göre Arakçi, Lübnan'ın geçici Başbakanı Najib Mikati ve Hizbullah'ın yakın müttefiki olan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşecek.
Diğer kaynaklara göre Arakçi başkanlığındaki İran heyetinde İran Parlamentosu'nun iki üyesi ve İran Kızılay Cemiyeti Başkanı da yer alıyor.