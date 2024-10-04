https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-engellemeye-calismisti-iran-disisleri-bakani-tonlarca-yardim-ile-lubnana-indi--1088819607.html

İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi

İsrail engellemeye çalışmıştı: İran Dışişleri Bakanı 'tonlarca yardım ile' Lübnan'a indi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in bombalamalarına ve engellemelerine rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a indi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T14:06+0300

2024-10-04T14:06+0300

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israil- filistin çatışması

iran

iran devrim muhafızları

beyrut

beyrut limanı

lübnan

israil

israil-filistin

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İsrail, Lübnan'ı vurmaya devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tüm engellemelere rağmen Beyrut'a indi. Beyrut'un başkentini sadece birkaç saat önce bombalayan İsrail uçaklarına karşı havalimanına gelen İran Dışişleri Bakanı, "10 ton gıda ve ilaç ile Beyrut'a geldim" paylaşımını yaptı.Programına göre Arakçi, Lübnan'ın geçici Başbakanı Najib Mikati ve Hizbullah'ın yakın müttefiki olan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşecek. Diğer kaynaklara göre Arakçi başkanlığındaki İran heyetinde İran Parlamentosu'nun iki üyesi ve İran Kızılay Cemiyeti Başkanı da yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-ordusu-2000-yilindan-beri-hizbullahin-iletisim-komutanligini-yoneten-sakafinin-olduruldugunu-1088815918.html

iran

beyrut

lübnan

israil

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iran, iran devrim muhafızları, beyrut, beyrut limanı, lübnan, israil, israil-filistin