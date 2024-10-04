https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/isimi-bitirin-demisti-rus-askerler-yarali-ukraynali-sihhiye-erini-kurtardi-1088806224.html

‘İşimi bitirin’ demişti: Rus askerler yaralı Ukraynalı sıhhiye erini kurtardı

‘İşimi bitirin’ demişti: Rus askerler yaralı Ukraynalı sıhhiye erini kurtardı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı sıhhiye eri İgor Matsak, onu yaralı halde bulan Rus askerlerden ‘işini bitirmesini’ istediğini, ama Rus askerlerin onu kurtardığını belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T10:35+0300

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ukrayna krizi

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esir

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Ukrayna 59. Tugayı’ndan sıhhiye eri İgor Matsak, Sputnik’e açıklamasında, 2024 Mayıs ayında, Rus ordusunun Vodyanaya ve Netaylovo köyleri arasındaki Ukrayna mevzilerine saldırdığı sırada bacağından yaralandığını söyledi. Yaklaşık 30 saat boyunca tahliye edilmeyi beklediğini anlatan Ukraynalı, sonunda mevzilerine giren Rus askerler tarafından kurtarıldığını kaydetti.Matsak, “Şanslıydım. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir tesadüf sonucu ölmedim. Beni görmeden geçip gittiler. 24 saat boyunca hendekte gizlendim... Ertesi gün onlar (Rus askerler) tekrar geçtiler ve beni aldılar. İşimi bitirmelerini istememe rağmen beni aldılar” şeklinde konuştu.Ukraynalı askerlerin ondan 200 metre mesafede bulunduğunu ve onu görmemelerinin imkansız olduğunu, çünkü Ukraynalı drone’un onun bulunduğu yerin üzerinde uçtuğunu anlatan Matsak, Ukraynalı İHA operatörüne sinyal vermeye çalışınca üzerine bomba atıldığını belirterek, “Ardından, ölü taklidi yaptım” dedi.Bir gün sonra bulunduğu yere giren Rus askerlerin, ona yardım ederek su ve ağrı kesici verdiğini söyleyen Matsak, “Askerleriniz benim hayatta olduğumu görünce yaklaştılar. Biri bana yaklaştı, ben ona, ‘İşimi bitir’ dedim. O da bana, ‘Sen silahsızsın, işini nasıl bitirebilirim’ dedi” ifadesini kullandı.Tahliyenin birkaç aşama halinde gerçekleştirildiğini anlatan Ukraynalı esir, Rus askerlerin onu önce bir evin bodrum katına getirdiğini, ardından oraya altı kişilik bir tahliye grubunun geldiğini belirterek bu aşamada onları Ukrayna İHA’sının avlamaya çalıştığını kaydetti.Matsak, “Beni almaya altı kişi geldi. Sıradan tek tekerli tarım arabasıyla beni taşımaya çalıştılar. Biri arabayı itiyordu, diğeri düşmeyeyim diye ayağımı tutuyordu. İki kişi daha arkadan geliyordu. Biri, tüfekten drone’larımızı vuruyordu. İki drone vurduğunu hatırlıyorum” şeklinde konuştu.Başarılı tahliyenin ardından sağlık görevlilerine teslim edildiğini, ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi yardımı aldığını ve bacağının kurtarıldığını söyleyen Matsak, yol boyunca Rus askerlerin, bilincini kaybetmemesi için onunla konuştuğunu, çay içirdiğini ve sigara verdiğini kaydetti.Sputnik muhabirinin, onu yalnız bırakan ve sonra İHA’dan bomba atarak onu öldürmeye çalışan silah arkadaşlarına öfke duyup duymadığı sorusuna, “Kesinlikle hayır. Eminim, herkes hak ettiğini buluyor. Ben buldum. Eminim onlar da bulacak” cevabını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-ugledardan-panik-icinde-kacti-1088799707.html

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