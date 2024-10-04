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İngiltere'den beklenmedik Jose Mourinho haberi: 'Premier Lig'den talip var'
İngiltere'den beklenmedik Jose Mourinho haberi: 'Premier Lig'den talip var'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin başında başarılı bir performans sergileyen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için İngiltere'den dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:05+0300
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spor
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Sezon başında İsmail Kartal'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi Premier Lig'den sürpriz bir teklif gündemde. Football Insider'ın haberine göre, İngiliz kulübü Everton, teknik direktörlük koltuğu için Portekizli çalıştırıcıyı düşünüyor.Kulüp satışı sonrası hedef MourinhoEverton'ın yeni sahibi olma yolunda ilerleyen Amerikalı iş insanı Dan Friedkin, kulübün yüzde 94'lük hissesini satın almak için mevcut sahip Farhad Moshiri ile anlaşmaya vardı. Kulübün el değiştirme sürecinin ardından teknik direktör değişikliğine gidilmesi bekleniyor. Mourinho, bu değişim sonrası takımın başına geçecek isimler arasında güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.Everton, Premier Lig'de ilk 6 haftada yalnızca 4 puan toplayarak 16. sırada yer alıyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan Sean Dyche’ın yerine Mourinho'nun getirilebileceği belirtiliyor.Mourinho'nun Premier Lig geçmişiJose Mourinho, Premier Lig'de daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi büyük kulüplerde görev yaptı. Özellikle Chelsea ile kazandığı 3 Premier Lig şampiyonluğu, İngiltere'deki başarılarını taçlandırmıştı. Tecrübeli teknik direktör, İngiliz futbolunda unutulmaz izler bırakmış bir isim olarak biliniyor.Fenerbahçe'deki performansıFenerbahçe’nin başında şu ana kadar 13 maça çıkan Mourinho, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2.08 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertli taraftarlar Mourinho'nun takıma kattığı dinamizmi takdir ederken, Portekizli teknik adamın Premier Lig’e dönüş ihtimali futbol dünyasında büyük bir merak uyandırıyor.Jose Mourinho'nun Everton’a transferiyle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu transfer gerçekleşirse, İngiltere'deki futbol dünyası yeniden hareketlenecek gibi görünüyor.
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jose mourinho, galatasaray, ingiltere, premier lig, ingiltere premier ligi, futbol, teknik direktör
jose mourinho, galatasaray, ingiltere, premier lig, ingiltere premier ligi, futbol, teknik direktör

İngiltere'den beklenmedik Jose Mourinho haberi: 'Premier Lig'den talip var'

13:05 04.10.2024
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Fenerbahçe'nin başında başarılı bir performans sergileyen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için İngiltere'den dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig'in köklü ekiplerinden biri, Mourinho'yu takımın başına getirmek için harekete geçti. İşte detaylar...
Sezon başında İsmail Kartal'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi Premier Lig'den sürpriz bir teklif gündemde. Football Insider'ın haberine göre, İngiliz kulübü Everton, teknik direktörlük koltuğu için Portekizli çalıştırıcıyı düşünüyor.

Kulüp satışı sonrası hedef Mourinho

Everton'ın yeni sahibi olma yolunda ilerleyen Amerikalı iş insanı Dan Friedkin, kulübün yüzde 94'lük hissesini satın almak için mevcut sahip Farhad Moshiri ile anlaşmaya vardı. Kulübün el değiştirme sürecinin ardından teknik direktör değişikliğine gidilmesi bekleniyor. Mourinho, bu değişim sonrası takımın başına geçecek isimler arasında güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Everton, Premier Lig'de ilk 6 haftada yalnızca 4 puan toplayarak 16. sırada yer alıyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan Sean Dyche’ın yerine Mourinho'nun getirilebileceği belirtiliyor.

Mourinho'nun Premier Lig geçmişi

Jose Mourinho, Premier Lig'de daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi büyük kulüplerde görev yaptı. Özellikle Chelsea ile kazandığı 3 Premier Lig şampiyonluğu, İngiltere'deki başarılarını taçlandırmıştı. Tecrübeli teknik direktör, İngiliz futbolunda unutulmaz izler bırakmış bir isim olarak biliniyor.

Fenerbahçe'deki performansı

Fenerbahçe’nin başında şu ana kadar 13 maça çıkan Mourinho, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2.08 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertli taraftarlar Mourinho'nun takıma kattığı dinamizmi takdir ederken, Portekizli teknik adamın Premier Lig’e dönüş ihtimali futbol dünyasında büyük bir merak uyandırıyor.
Jose Mourinho'nun Everton’a transferiyle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu transfer gerçekleşirse, İngiltere'deki futbol dünyası yeniden hareketlenecek gibi görünüyor.
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