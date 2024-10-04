https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/hindistan-anayasa-mahkemesi-hapishanelerde-kast-sistemi-anayasaya-aykiri-1088795637.html

Hindistan Anayasa Mahkemesi: Hapishanelerde kast sistemi anayasaya aykırı

Hindistan Anayasa Mahkemesi: Hapishanelerde kast sistemi anayasaya aykırı

Sputnik Türkiye

Hindistan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Chandrachud, hapishanelerdeki kast sisteminin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T04:51+0300

2024-10-04T04:51+0300

2024-10-04T04:51+0300

dünya

hindistan

kast sistemi

hapishane

hindistan anayasa mahkemesi

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Hindistan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, hapishanelerdeki kast sistemine ilişkin açıklama yaptı.Chandrachud, mahkumların hapishanede yaptıkları işlerin kast sistemine göre ayrılmasının 'anayasaya aykırı' olduğunu söyledi.Hapishanelerdeki bu sistemin 'sömürgecilik döneminden kalma bir gelenek' olduğunu dile getiren Chandrachud, 'ayrımcı' kuralların değiştirilmesi için tüm eyaletlere 3 ay süre verildiğini belirtti.Mahkemenin kararında "Herhangi bir kişinin varlığına damga vurulamaz ve onurlu yaşama hakkı hapsedilenleri de kapsar" ifadesi kullanıldı.

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