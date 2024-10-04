https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/hindistan-anayasa-mahkemesi-hapishanelerde-kast-sistemi-anayasaya-aykiri-1088795637.html
Hindistan Anayasa Mahkemesi: Hapishanelerde kast sistemi anayasaya aykırı
Hindistan Anayasa Mahkemesi: Hapishanelerde kast sistemi anayasaya aykırı
Sputnik Türkiye
Hindistan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Chandrachud, hapishanelerdeki kast sisteminin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T04:51+0300
2024-10-04T04:51+0300
2024-10-04T04:51+0300
dünya
hindistan
kast sistemi
hapishane
hindistan anayasa mahkemesi
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Hindistan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, hapishanelerdeki kast sistemine ilişkin açıklama yaptı.Chandrachud, mahkumların hapishanede yaptıkları işlerin kast sistemine göre ayrılmasının 'anayasaya aykırı' olduğunu söyledi.Hapishanelerdeki bu sistemin 'sömürgecilik döneminden kalma bir gelenek' olduğunu dile getiren Chandrachud, 'ayrımcı' kuralların değiştirilmesi için tüm eyaletlere 3 ay süre verildiğini belirtti.Mahkemenin kararında "Herhangi bir kişinin varlığına damga vurulamaz ve onurlu yaşama hakkı hapsedilenleri de kapsar" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/burs-basvurusu-yapti-hesabina-10-tl-yatirildi-5-tl-geri-istendi-1088794656.html
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hindistan, kast sistemi, hapishane, hindistan anayasa mahkemesi
hindistan, kast sistemi, hapishane, hindistan anayasa mahkemesi
Hindistan Anayasa Mahkemesi: Hapishanelerde kast sistemi anayasaya aykırı
Hindistan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Chandrachud, hapishanelerdeki kast sisteminin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
Hindistan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, hapishanelerdeki kast sistemine ilişkin açıklama yaptı.
Chandrachud, mahkumların hapishanede yaptıkları işlerin kast sistemine göre ayrılmasının 'anayasaya aykırı' olduğunu söyledi.
Hapishanelerdeki bu sistemin 'sömürgecilik döneminden kalma bir gelenek' olduğunu dile getiren Chandrachud, 'ayrımcı' kuralların değiştirilmesi için tüm eyaletlere 3 ay süre verildiğini belirtti.
Mahkemenin kararında "Herhangi bir kişinin varlığına damga vurulamaz ve onurlu yaşama hakkı hapsedilenleri de kapsar" ifadesi kullanıldı.