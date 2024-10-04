Hande Fırat: İsrail bu savaşı Türkiye’ye kadar yayma cesareti gösterir mi?
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözlerini hatırlattı ve "İsrail bu savaşı Türkiye’ye kadar yayma cesareti gösterir mi?" diye sordu. Fırat, "Türkiye’den üç buçuk saat uzakta bir mesafeden bahsediyoruz. Türkiye tabii ki birçok senaryoya göre olası hazırlıklarını yapıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in son dönemdeki saldırılarına ilişkin kritik mesajlar vermiş ve şunları söylemişti:
"Vaad edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkânla karşı duracağız.”
Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde söyledi. Hem endişe hem de tartışma başladı. Şimdi bu konuşmanın perde arkasına bir üst düzey yetkilinin anlatımından yola çıkarak, bakacağız" dedi ve şunları aktardı:
"Dünyanın vicdanının karşısında yer alan, Ortadoğu’yu birbirine katan İsrail yönetimi hep bir dini referans noktası ile hareket ediyor. Referans noktasında kendi gelenekleri ve inancı olduğunu iddia ederek, vaad edilmiş toprakları gündeme getiriyor. Bu topraklar içinde Türkiye’den de küçük bir bölümü gösteriyorlar. Tüm bunlar işin ciddiyetini gösteren işaretler. Türkiye’den üç buçuk saat uzakta bir mesafeden bahsediyoruz. Türkiye tabii ki birçok senaryoya göre olası hazırlıklarını yapıyor. Ancak Türkiye’nin kendi içinde de bazı açıklamalar ne yazık ki dışarıya karşı Türkiye’yi zayıf gösterebilir. Cumhurbaşkanı bu sözleri hem İsrail’e hem de içeride birlikteliği bozmaya çalışanlara da karşı kullandı. Süreçte, Türkiye birlik olmalı ve dikkatli olmalı."