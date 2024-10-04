https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/genc-doktor-esiyle-tartisti-damatligini-giyerek-kendini-altinci-kattan-atti-1088822094.html
Genç doktor eşiyle tartıştı, damatlığını giyerek kendini altıncı kattan attı
Genç doktor eşiyle tartıştı, damatlığını giyerek kendini altıncı kattan attı
Sputnik Türkiye
Kendisi gibi doktor olan eşiyle kıskançlık yüzünden tartışan Dr. A.B.B, damatlık kıyafetini giyerek 6. kattan atladı. Ağır yaralanan 26 yaşındaki doktor... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T15:03+0300
2024-10-04T15:03+0300
2024-10-04T15:09+0300
yaşam
samsun
doktor
gazi devlet hastanesi
intihar girişimi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gece meydana gelen olayda, iddiaya göre Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Eve gelip damatlığını giydiHer iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı. Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/serie-anin-eski-yildizi-andrea-capone-otel-odasinda-olu-bulundu-1088623017.html
samsun
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samsun, doktor, gazi devlet hastanesi, intihar girişimi
samsun, doktor, gazi devlet hastanesi, intihar girişimi
Genç doktor eşiyle tartıştı, damatlığını giyerek kendini altıncı kattan attı
15:03 04.10.2024 (güncellendi: 15:09 04.10.2024)
Kendisi gibi doktor olan eşiyle kıskançlık yüzünden tartışan Dr. A.B.B, damatlık kıyafetini giyerek 6. kattan atladı. Ağır yaralanan 26 yaşındaki doktor hastanede tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde gece meydana gelen olayda, iddiaya göre Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Eve gelip damatlığını giydi
Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı.
Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.