https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/genc-doktor-esiyle-tartisti-damatligini-giyerek-kendini-altinci-kattan-atti-1088822094.html

Genç doktor eşiyle tartıştı, damatlığını giyerek kendini altıncı kattan attı

Genç doktor eşiyle tartıştı, damatlığını giyerek kendini altıncı kattan attı

Sputnik Türkiye

Kendisi gibi doktor olan eşiyle kıskançlık yüzünden tartışan Dr. A.B.B, damatlık kıyafetini giyerek 6. kattan atladı. Ağır yaralanan 26 yaşındaki doktor... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:03+0300

2024-10-04T15:03+0300

2024-10-04T15:09+0300

yaşam

samsun

doktor

gazi devlet hastanesi

intihar girişimi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde gece meydana gelen olayda, iddiaya göre Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Eve gelip damatlığını giydiHer iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı. Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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samsun

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Sputnik Türkiye

samsun, doktor, gazi devlet hastanesi, intihar girişimi