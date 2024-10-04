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Fırtına bulutlarında 'ezber bozan keşif': 'Yeni bilgi sağlayacak'
Fırtına bulutlarında 'ezber bozan keşif': 'Yeni bilgi sağlayacak'
Sputnik Türkiye
Norveç'in Bergen Üniversitesindeki araştırmacılar, gök gürültülü fırtına bulutlarında, sabit parıltılardan daha kısa süren yeni bir tür gama ışını emisyonu... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T10:39+0300
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gök gürültülü sağanak
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"Nature" dergisinde yayımlanan iki araştırmada, yüksek irtifada yapılan uçuşlar aracılığıyla gök gürültülü fırtınalar incelendi.Araştırmalarda, gök gürültülü fırtınalarda tespit edilen yeni tür gama ışını emisyonunun, varlığı önceden bilinen gama ışın türlerinden daha sık görüldüğü saptandı.“Gama ışını flaşı” adı verilen ışınların, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gök gürültüsü radyasyonuna ilişkin eksik bir halkaya cevap niteliğinde olduğu ve şimşek üreten mekanizmalarla ilgili yeni bilgiler sağladığı belirtildi.Kara deliklerin çevresinde bulunan gama ışınlarının, X ışınlarından daha kuvvetli olduğunu ifade eden araştırmacılar, söz konusu keşifle hava olayları ve yıldırımların oluşumu hakkında daha doğru ve zamanında öngörüler yapılabileceğini değerlendiriyor.'Ezber bozan nitelikte'New Hampshire Üniversitesinden Joseph Dwyer, "Bu araştırmalar, alan için ezber bozan nitelikte." değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/turk-arastirma-ekibinden-antarktikada-cigir-acan-kesif-yeni-bir-canliturubuldular-1088690706.html
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fırtına, norveç, gök gürültülü sağanak, araştırma, bilim insanları
fırtına, norveç, gök gürültülü sağanak, araştırma, bilim insanları

Fırtına bulutlarında 'ezber bozan keşif': 'Yeni bilgi sağlayacak'

10:39 04.10.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü
İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Norveç'in Bergen Üniversitesindeki araştırmacılar, gök gürültülü fırtına bulutlarında, sabit parıltılardan daha kısa süren yeni bir tür gama ışını emisyonu tespit etti.
"Nature" dergisinde yayımlanan iki araştırmada, yüksek irtifada yapılan uçuşlar aracılığıyla gök gürültülü fırtınalar incelendi.
Araştırmalarda, gök gürültülü fırtınalarda tespit edilen yeni tür gama ışını emisyonunun, varlığı önceden bilinen gama ışın türlerinden daha sık görüldüğü saptandı.
“Gama ışını flaşı” adı verilen ışınların, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gök gürültüsü radyasyonuna ilişkin eksik bir halkaya cevap niteliğinde olduğu ve şimşek üreten mekanizmalarla ilgili yeni bilgiler sağladığı belirtildi.
Kara deliklerin çevresinde bulunan gama ışınlarının, X ışınlarından daha kuvvetli olduğunu ifade eden araştırmacılar, söz konusu keşifle hava olayları ve yıldırımların oluşumu hakkında daha doğru ve zamanında öngörüler yapılabileceğini değerlendiriyor.

'Ezber bozan nitelikte'

New Hampshire Üniversitesinden Joseph Dwyer, "Bu araştırmalar, alan için ezber bozan nitelikte." değerlendirmesini yaptı.
Türk araştırma ekibinden Antarktika’da sır dolu keşif: Yeni bir canlı türü buldular - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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Türk araştırma ekibinden Antarktika’da çığır açan keşif: Yeni bir canlı türü buldular
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