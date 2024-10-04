https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/eski-israil-basbakani-olmert-netanyahu-lubnan-operasyonuna-asiri-kapildi-1088808773.html

Eski İsrail Başbakanı Olmert: Netanyahu Lübnan operasyonuna aşırı kapıldı

Eski İsrail Başbakanı Olmert: Netanyahu Lübnan operasyonuna aşırı kapıldı

Sputnik Türkiye

Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki kara harekatı konusunda aşırı hevesli olduğunu ve geniş kapsamlı bir... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T11:17+0300

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ABD merkezli Politico gazetesine konuşan Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, “Bu işgal nereye varacak? İsrail'in Litani ya da Avali nehrine ulaşacak güce sahip olduğundan kimsenin şüphesi olmasın diye yapılıyormuş. Peki, ya sonra ne olacak? Sonu ne olacak? İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri güvence altına almak için Lübnan’ın güney bölgelerinde sonsuza kadar mı kalacağız? Bu arada Lübnan'ın güneyinde yerleşim yerleri kurmayı düşünecek miyiz?” ifadesini kullandı.Netanyahu ve İsrail'deki bazı grupların, İran’la yaşanan gerilim ve Lübnan'daki Hizbullah hareketinin liderlerine yönelik son başarılı saldırılar bağlamında, Lübnan'daki operasyon ve İran'a saldırı olasılığı konusunda "aşırı hevesli" olduklarını kaydeden Olmert, sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail, 1 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde Hizbullah güçlerine karşı kara harekâtı yürütüyor. Ayrıca aralarında Şii hareketin liderlerinin de bulunduğu binden fazla kişinin öldüğü ve 90 binden fazla kişinin sığınmacı durumuna düştüğü Lübnan’a yönelik hava saldırıları da sürüyor. Hizbullah, komuta kademesi de dahil olmak üzere verdiği kayıplara rağmen karada savaşmaya devam ediyor ve İsrail topraklarına roket atmaktan vazgeçmiyor.İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, askeri harekatın ana hedefi, Hizbullah'ın bir yıl önce Filistinli hareket Hamas'ı desteklemek için başlattığı saldırılar nedeniyle tahliye edilen 60 bin vatandaşının ülkenin kuzeyindeki evlerine geri dönmesi için gereken koşulları yaratmak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-beka-vadisindeki-masnaa-sinir-kapisina-giden-yolu-vurdu-1088806377.html

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