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Eski İsrail Başbakanı Olmert: Netanyahu Lübnan operasyonuna aşırı kapıldı
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Netanyahu Lübnan operasyonuna aşırı kapıldı
Sputnik Türkiye
Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki kara harekatı konusunda aşırı hevesli olduğunu ve geniş kapsamlı bir... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:17+0300
2024-10-04T11:29+0300
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ABD merkezli Politico gazetesine konuşan Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, “Bu işgal nereye varacak? İsrail'in Litani ya da Avali nehrine ulaşacak güce sahip olduğundan kimsenin şüphesi olmasın diye yapılıyormuş. Peki, ya sonra ne olacak? Sonu ne olacak? İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri güvence altına almak için Lübnan’ın güney bölgelerinde sonsuza kadar mı kalacağız? Bu arada Lübnan'ın güneyinde yerleşim yerleri kurmayı düşünecek miyiz?” ifadesini kullandı.Netanyahu ve İsrail'deki bazı grupların, İran’la yaşanan gerilim ve Lübnan'daki Hizbullah hareketinin liderlerine yönelik son başarılı saldırılar bağlamında, Lübnan'daki operasyon ve İran'a saldırı olasılığı konusunda "aşırı hevesli" olduklarını kaydeden Olmert, sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail, 1 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde Hizbullah güçlerine karşı kara harekâtı yürütüyor. Ayrıca aralarında Şii hareketin liderlerinin de bulunduğu binden fazla kişinin öldüğü ve 90 binden fazla kişinin sığınmacı durumuna düştüğü Lübnan’a yönelik hava saldırıları da sürüyor. Hizbullah, komuta kademesi de dahil olmak üzere verdiği kayıplara rağmen karada savaşmaya devam ediyor ve İsrail topraklarına roket atmaktan vazgeçmiyor.İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, askeri harekatın ana hedefi, Hizbullah'ın bir yıl önce Filistinli hareket Hamas'ı desteklemek için başlattığı saldırılar nedeniyle tahliye edilen 60 bin vatandaşının ülkenin kuzeyindeki evlerine geri dönmesi için gereken koşulları yaratmak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-beka-vadisindeki-masnaa-sinir-kapisina-giden-yolu-vurdu-1088806377.html
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israil, ehud olmert, benyamin netanyahu, lübnan, askeri operasyon, hizbullah, iran, filistin, gazze, hamas, ayetullah ali hamaney, birleşmiş milletler (bm), kara harekatı
israil, ehud olmert, benyamin netanyahu, lübnan, askeri operasyon, hizbullah, iran, filistin, gazze, hamas, ayetullah ali hamaney, birleşmiş milletler (bm), kara harekatı

Eski İsrail Başbakanı Olmert: Netanyahu Lübnan operasyonuna aşırı kapıldı

11:17 04.10.2024 (güncellendi: 11:29 04.10.2024)
© AFP 2023Ehud Olmert
Ehud Olmert - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AFP 2023
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Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki kara harekatı konusunda aşırı hevesli olduğunu ve geniş kapsamlı bir stratejiye sahip olmadığını belirtti.
ABD merkezli Politico gazetesine konuşan Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, “Bu işgal nereye varacak? İsrail'in Litani ya da Avali nehrine ulaşacak güce sahip olduğundan kimsenin şüphesi olmasın diye yapılıyormuş. Peki, ya sonra ne olacak? Sonu ne olacak? İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri güvence altına almak için Lübnan’ın güney bölgelerinde sonsuza kadar mı kalacağız? Bu arada Lübnan'ın güneyinde yerleşim yerleri kurmayı düşünecek miyiz?” ifadesini kullandı.
Netanyahu ve İsrail'deki bazı grupların, İran’la yaşanan gerilim ve Lübnan'daki Hizbullah hareketinin liderlerine yönelik son başarılı saldırılar bağlamında, Lübnan'daki operasyon ve İran'a saldırı olasılığı konusunda "aşırı hevesli" olduklarını kaydeden Olmert, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bazıları İran liderlerine yönelik saldırılardan bahsetmeye başladı. Bu bana çok saçma geliyor. (İran'ın dini lideri) Ali Hamaney acımasız bir despot ama Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin meşru lideri. İsrail, diğer ülkelerin meşru liderlerini vurmaz... Ama insanlar kendilerini kaptırmaya başladı.

İsrail, 1 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde Hizbullah güçlerine karşı kara harekâtı yürütüyor. Ayrıca aralarında Şii hareketin liderlerinin de bulunduğu binden fazla kişinin öldüğü ve 90 binden fazla kişinin sığınmacı durumuna düştüğü Lübnan’a yönelik hava saldırıları da sürüyor. Hizbullah, komuta kademesi de dahil olmak üzere verdiği kayıplara rağmen karada savaşmaya devam ediyor ve İsrail topraklarına roket atmaktan vazgeçmiyor.
İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, askeri harekatın ana hedefi, Hizbullah'ın bir yıl önce Filistinli hareket Hamas'ı desteklemek için başlattığı saldırılar nedeniyle tahliye edilen 60 bin vatandaşının ülkenin kuzeyindeki evlerine geri dönmesi için gereken koşulları yaratmak.
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