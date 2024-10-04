https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/dunyada-baslica-olum-nedeni-belli-oldu-uzmanlardan-basit-adimlarla-riski-azaltin-uyarisi-1088803817.html

Dünyada başlıca ölüm nedeni belli oldu: Uzmanlardan 'Basit adımlarla riski azaltın' uyarısı

Dünyada başlıca ölüm nedeni belli oldu: Uzmanlardan 'Basit adımlarla riski azaltın' uyarısı

Sputnik Türkiye

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en fazla ölüme neden olan sağlık sorunları arasında başı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 2008 yılında... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T10:46+0300

2024-10-04T10:46+0300

2024-10-04T10:46+0300

mide

mide

yaşam

sağlık

dünya sağlık örgütü (who)

dünya sağlık örgütü (dsö)

kalp

kalp

kalp krizi

kalp çarpıntısı

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Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en fazla ölüme neden olan sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için atılacak basit adımlar, hayat kurtarabilir. İdeal kilonuzu koruyun, sigarayı bırakın, dengeli beslenin ve düzenli egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirin. Unutmayın, erken tanı ve düzenli kontrollerle kalp hastalıkları riskinizi büyük oranda azaltabilirsiniz.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2008 yılında 17.3 milyon kişi bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. 2030 yılında bu rakamın 23.4 milyona yükseleceği öngörülüyor. Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her yıl 160 binden fazla kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.Risk faktörleri ve önlemlerDiyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, yüksek kolesterol, lipid metabolizma bozuklukları, sigara, obezite, hareketsizlik, kötü beslenme ve aşırı stres gibi faktörler, kalp ve damar hastalıklarında önemli riskler oluşturuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, yaşam alışkanlıklarında alınacak önlemlerle kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin %30’unun önlenebileceğini belirtiyor. Dağdelen, sağlıklı beslenme, kilo verme ve düzenli hafif egzersizlerin önemine dikkat çekiyor.Sigara kalp düşmanı: Hemen bırakınSigara, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini 2-3 kat artırıyor. Günde sadece birkaç sigara bile risk faktörünü büyük oranda yükseltiyor. Kadınlar ve erkekler için bu risk daha da büyürken, pasif içicilik bile kalp sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor. Kalp sağlığınızı korumak için sigarayı hemen bırakın ve sigara içilen ortamlardan kaçının.Aşırı yemeği bırakın, sık ve dengeli besleninAşırı yemek yemek, kalbinizin üzerinde büyük bir yük oluşturur. Gereksiz yemek tüketimi, insülin salınımını artırarak karaciğer yağlanmasına ve kan yağlarının yükselmesine neden olur. Prof. Dr. Dağdelen, mideye aşırı yüklenildiğinde kalbe giden kan akışının azaldığını ve bunun kalp krizi riskini artırdığını vurguluyor. Sık ve küçük porsiyonlar halinde beslenme alışkanlığı edinmek, kalp sağlığınız için en doğru yaklaşım olacaktır.Her gün 30-40 dakika yürüyüş yapınDüzenli egzersiz kalp sağlığı için vazgeçilmezdir. Günde en az 30-40 dakika tempolu yürüyüş, kalp hastalıkları riskini yüzde 23 oranında azaltır. Egzersiz, obezite, yüksek tansiyon ve kötü kolesterol gibi risk faktörleri üzerinde olumlu etki sağlar. Hekiminizin önerdiği şekilde düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.Omega yağları ve bitkisel gıdaları tercih edinDoğru beslenme alışkanlığı, kalp hastalıklarını önlemede kritik rol oynar. Özellikle omega yağ asitleri içeren besinler, damar tıkanıklığını önler ve kalp sağlığını korur. Balık, taze sebzeler ve baklagillerin düzenli tüketimi önerilirken, doymuş yağlar, aşırı tuz ve şekerden uzak durulmalıdır.Kalp ve damar hastalıklarından korunma: erken tanı ve düzenli kontrolHerhangi bir semptom olmasa bile, düzenli olarak kalp sağlığınızı kontrol ettirmeniz hayati önem taşır. Özellikle aile geçmişinizde kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi sorunlar varsa, yılda bir kez kalp muayenesinden geçmeyi ihmal etmeyin. Kalp hastalıkları genellikle belirti vermeden gelişir, bu yüzden erken tanı hayat kurtarıcı olabilir.İlaçlarınızı düzenli kullanın ve hekiminizle i̇letişimde kalınKalp ve tansiyon ilaçlarınızı düzenli kullanmak, sağlığınızı korumada önemli bir adımdır. Hekiminizin önerdiği tahlilleri aksatmadan yaptırın ve ilaç doz ayarlamaları için düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Özellikle tansiyon ilaçları, kan sulandırıcılar ve idrar söktürücüler gibi ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçların etkilerini düzenli olarak takip edin.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/safiye-soymanin-13-yasinda-zorla-evlendirildigi-ortaya-cikti--fotograflari-tek-tek-paylasti-1088797474.html

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