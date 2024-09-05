https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/dso-cok-iyi-bir-gelisme-diyerek-duyurdu-kongo-demokratik-cumhuriyetine-99-bin-maymun-cicegi-asisi-1087702776.html

DSÖ, 'çok iyi bir gelişme' diyerek duyurdu: 'Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin maymun çiçeği aşısı teslim edildi'

DSÖ, 'çok iyi bir gelişme' diyerek duyurdu: 'Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin maymun çiçeği aşısı teslim edildi'

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü vakalarının yaygın olarak görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T21:02+0300

2024-09-05T21:02+0300

2024-09-05T21:02+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

maymun çiçeği virüsü

m çiçeği

mpox

aşı pasaportu

demokratik kongo cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987e7040e64f77e0663bb1e57f28e984.jpg

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, aşıların KDC'ye ulaştırılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.KDC'ye 99 bin aşının ulaştırıldığını ve bunun 'çok iyi bir gelişme' olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hafta sonu 101 bin ilave doz aşının daha KDC'ye teslim edilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, KDC hükümetinin vaka tespiti, temas takibi, hedefli aşılama ve toplumun bu mücadeleye katılması yönünde kapsamlı 'sağlık acil durum müdahalesini' desteklediğini belirterek, dayanışma ve aşı paylaşımı için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/avrupa-birligi-maymun-cicegi-virusu-sebebiyle-sinir-kontrolleri-ve-asilama-plani-yapmayi-reddetti-1087112782.html

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü, m çiçeği, mpox, aşı pasaportu, demokratik kongo cumhuriyeti