https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/dso-cok-iyi-bir-gelisme-diyerek-duyurdu-kongo-demokratik-cumhuriyetine-99-bin-maymun-cicegi-asisi-1087702776.html
DSÖ, 'çok iyi bir gelişme' diyerek duyurdu: 'Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin maymun çiçeği aşısı teslim edildi'
DSÖ, 'çok iyi bir gelişme' diyerek duyurdu: 'Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin maymun çiçeği aşısı teslim edildi'
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü vakalarının yaygın olarak görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T21:02+0300
2024-09-05T21:02+0300
2024-09-05T21:02+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
maymun çiçeği virüsü
m çiçeği
mpox
aşı pasaportu
demokratik kongo cumhuriyeti
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, aşıların KDC'ye ulaştırılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.KDC'ye 99 bin aşının ulaştırıldığını ve bunun 'çok iyi bir gelişme' olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hafta sonu 101 bin ilave doz aşının daha KDC'ye teslim edilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, KDC hükümetinin vaka tespiti, temas takibi, hedefli aşılama ve toplumun bu mücadeleye katılması yönünde kapsamlı 'sağlık acil durum müdahalesini' desteklediğini belirterek, dayanışma ve aşı paylaşımı için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/avrupa-birligi-maymun-cicegi-virusu-sebebiyle-sinir-kontrolleri-ve-asilama-plani-yapmayi-reddetti-1087112782.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü, m çiçeği, mpox, aşı pasaportu, demokratik kongo cumhuriyeti
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü, m çiçeği, mpox, aşı pasaportu, demokratik kongo cumhuriyeti
DSÖ, 'çok iyi bir gelişme' diyerek duyurdu: 'Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin maymun çiçeği aşısı teslim edildi'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü vakalarının yaygın olarak görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 99 bin M çiçeği aşısının teslim edildiğini duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, aşıların KDC'ye ulaştırılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
KDC'ye 99 bin aşının ulaştırıldığını ve bunun 'çok iyi bir gelişme' olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hafta sonu 101 bin ilave doz aşının daha KDC'ye teslim edilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, KDC hükümetinin vaka tespiti, temas takibi, hedefli aşılama ve toplumun bu mücadeleye katılması yönünde kapsamlı 'sağlık acil durum müdahalesini' desteklediğini belirterek, dayanışma ve aşı paylaşımı için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.