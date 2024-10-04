https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/donald-trump-kamala-harris-kazanirsa-bu-abddeki-son-secim-olabilir--1088823439.html
Donald Trump: Kamala Harris kazanırsa, bu ABD'deki son seçim olabilir
Donald Trump: Kamala Harris kazanırsa, bu ABD'deki son seçim olabilir
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris'in kazanması halinde ABD'de bir daha seçim olmayabileceği iddiasında bulundu. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T15:28+0300
2024-10-04T15:28+0300
2024-10-04T15:29+0300
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ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris'in kazanması halinde yaklaşan başkanlık seçiminin ABD'deki son seçim olabileceğine inanıyor. Trump konu hakkında, "Bakın, kazanmamız gerekiyor ve eğer kazanamazsak bu ülke cehenneme gidecek. Biliyorsunuz, bunun yapacağımız son seçim olabileceğini söylüyorlar ve ben buna gerçekten inanıyorum" diye konuştu. Daha önce Amerikalı milyarder ve girişimci Elon Musk da benzer bir görüşü dile getirmişti. 33 gün kalan ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından temsil edilirken, Cumhuriyetçi Parti eski Başkan Donald Trump tarafından temsil edilecek.
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abd, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, diktatör, diktatörlük
Donald Trump: Kamala Harris kazanırsa, bu ABD'deki son seçim olabilir
15:28 04.10.2024 (güncellendi: 15:29 04.10.2024)
Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris'in kazanması halinde ABD'de bir daha seçim olmayabileceği iddiasında bulundu.
ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris'in kazanması halinde yaklaşan başkanlık seçiminin ABD'deki son seçim olabileceğine inanıyor. Trump konu hakkında, "Bakın, kazanmamız gerekiyor ve eğer kazanamazsak bu ülke cehenneme gidecek. Biliyorsunuz, bunun yapacağımız son seçim olabileceğini söylüyorlar ve ben buna gerçekten inanıyorum" diye konuştu.
Daha önce Amerikalı milyarder ve girişimci Elon Musk da benzer bir görüşü dile getirmişti.
33 gün kalan ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından temsil edilirken, Cumhuriyetçi Parti eski Başkan Donald Trump tarafından temsil edilecek.