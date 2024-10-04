https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/donald-trump-kamala-harris-kazanirsa-bu-abddeki-son-secim-olabilir--1088823439.html

Donald Trump: Kamala Harris kazanırsa, bu ABD'deki son seçim olabilir

Donald Trump: Kamala Harris kazanırsa, bu ABD'deki son seçim olabilir

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris'in kazanması halinde ABD'de bir daha seçim olmayabileceği iddiasında bulundu. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:28+0300

2024-10-04T15:28+0300

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ABD'de Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris'in kazanması halinde yaklaşan başkanlık seçiminin ABD'deki son seçim olabileceğine inanıyor. Trump konu hakkında, "Bakın, kazanmamız gerekiyor ve eğer kazanamazsak bu ülke cehenneme gidecek. Biliyorsunuz, bunun yapacağımız son seçim olabileceğini söylüyorlar ve ben buna gerçekten inanıyorum" diye konuştu. Daha önce Amerikalı milyarder ve girişimci Elon Musk da benzer bir görüşü dile getirmişti. 33 gün kalan ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından temsil edilirken, Cumhuriyetçi Parti eski Başkan Donald Trump tarafından temsil edilecek.

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