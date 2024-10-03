https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/karsta-cografi-isaretle-tescillendi-gravyer-peyniri-1088788747.html

Kars'ta coğrafi işaretle tescillendi: Gravyer peyniri

Kars'ta coğrafi işaretle tescillendi: Gravyer peyniri

Sputnik Türkiye

Kars'ta üretilen ve yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütüyle yapılan gravyer peyniri Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T21:42+0300

2024-10-03T21:42+0300

2024-10-03T21:42+0300

yaşam

kars

coğrafi işaret

gravyer

peynir

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Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden gravyer peyniri üretildi. Üretilen 'Kars gravyeri' coğrafi işaretle tescillendi.Kentteki mandırada toplanan sütleri belirli aşamalardan geçiren üreticiler, daha sonra bakır kazanlara aktardıkları sütü kaynatarak parçacıklar haline getiriyor.Kazanlardan alınarak kalıplara doldurulan süt, 48 saat dinlendirilip serin odada yaklaşık 6-9 ay muhafaza edilerek gravyer peynirine dönüşüyor.Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) tarafından 2021'de Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yapılan başvuru sonucunda gravyer peyniri, 17 Eylül'de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentte her yıl yaklaşık 200-250 ton civarında gravyer üretildiğini söyleyerek, "Şehrimizin çok önemli bir peyniridir, gravyerimiz inşallah dünyaya tanıtacağız. Avrupa'da coğrafi işaretini almak için bugünden itibaren çalışmalara başladık" dedi.

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kars, coğrafi işaret, gravyer, peynir