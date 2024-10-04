https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bortnikov-abd-bdtde-bati-kontrolundeki-politikacilari-iktidara-getirmek-istiyor-1088834603.html
Bortnikov: ABD, BDT'de Batı kontrolündeki politikacıları iktidara getirmek istiyor
Bortnikov: ABD, BDT'de Batı kontrolündeki politikacıları iktidara getirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Sevisi (FSB) Direktörü Bortnikov, ABD’nin BDT'de Batı kontrolündeki politikacıları iktidara getirmek istediğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T18:48+0300
2024-10-04T18:48+0300
2024-10-04T18:47+0300
dünya
aleksandr bortnikov
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
kiev
batı
ukrayna silahlı kuvvetleri
iş dünyası
iktidar
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Organları ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bortnikov, ABD’nin Batı kontrolündeki siyasi liderleri ve iş dünyasının seçkinlerini BDT ülkelerinde iktidara getirmek istediğini söyledi.Bortnikov, ABD'nin BDT'deki mali ve emtia akışları üzerindeki kontrol mekanizmalarını sürekli ve ısrarla desteklediğine dikkat çekerek, "Ekonomide, kamu yönetiminde, personel eğitiminde Batı'nın yararına olan reformların dayatıldığı çeşitli yabancı hibe ve değişim programları da buna yöneliktir. Aslında, BDT ülkelerinde Batı kontrolündeki siyasi liderleri ve iş dünyası seçkinlerini iktidara getirmeye yönelik uzun vadeli hedef yerine getiriliyor” dedi.‘NATO, tüm muharebe hattı boyunca Ukrayna ordusunun operasyonlarının hazırlanmasında rol oynuyor’Bortnikov, NATO personelinin, Ukrayna ordusunun operasyonlarının planlanması ve hazırlanmasına tüm temas hattı boyunca doğrudan katılımının Batı'nın askeri eylemlerin yoğunluğunu genişletme ve artırma hedefini gösterdiğini vurguladı.Bortnikov, “Kiev'in topraklarımızdaki hedeflere karşı Batı yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına izin verilmesi, NATO ülkelerinin askeri personelinin muharebe hattının tamamı boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyonlarının planlanması ve hazırlanmasına doğrudan katılımı da Batı'nın askeri operasyonların yoğunluğunu genişletmeye ve artırmaya odaklandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynada-yabanci-lejyona-katilan-parali-asker-sayisi-18-bine-ulasti-1088810330.html
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aleksandr bortnikov, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kiev, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, iş dünyası, iktidar
aleksandr bortnikov, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kiev, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, iş dünyası, iktidar
Bortnikov: ABD, BDT'de Batı kontrolündeki politikacıları iktidara getirmek istiyor
Rusya Federal Güvenlik Sevisi (FSB) Direktörü Bortnikov, ABD’nin BDT'de Batı kontrolündeki politikacıları iktidara getirmek istediğini belirtti.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Organları ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bortnikov, ABD’nin Batı kontrolündeki siyasi liderleri ve iş dünyasının seçkinlerini BDT ülkelerinde iktidara getirmek istediğini söyledi.
Bortnikov, ABD'nin BDT'deki mali ve emtia akışları üzerindeki kontrol mekanizmalarını sürekli ve ısrarla desteklediğine dikkat çekerek, "Ekonomide, kamu yönetiminde, personel eğitiminde Batı'nın yararına olan reformların dayatıldığı çeşitli yabancı hibe ve değişim programları da buna yöneliktir. Aslında, BDT ülkelerinde Batı kontrolündeki siyasi liderleri ve iş dünyası seçkinlerini iktidara getirmeye yönelik uzun vadeli hedef yerine getiriliyor” dedi.
‘NATO, tüm muharebe hattı boyunca Ukrayna ordusunun operasyonlarının hazırlanmasında rol oynuyor’
Bortnikov, NATO personelinin, Ukrayna ordusunun operasyonlarının planlanması ve hazırlanmasına tüm temas hattı boyunca doğrudan katılımının Batı'nın askeri eylemlerin yoğunluğunu genişletme ve artırma hedefini gösterdiğini vurguladı.
Bortnikov, “Kiev'in topraklarımızdaki hedeflere karşı Batı yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına izin verilmesi, NATO ülkelerinin askeri personelinin muharebe hattının tamamı boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyonlarının planlanması ve hazırlanmasına doğrudan katılımı da Batı'nın askeri operasyonların yoğunluğunu genişletmeye ve artırmaya odaklandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.