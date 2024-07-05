Tanju Özcan: Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim

Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!