https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/tanju-ozcan-melih-demiralin-bozkurt-isareti-yapan-heykelini-boluya-dikecegim-1085567088.html
Tanju Özcan: Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim
Tanju Özcan: Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim
Sputnik Türkiye
Tanju Özcan "Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın." dedi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T15:34+0300
2024-07-05T15:34+0300
2024-07-05T15:56+0300
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merih demiral
tanju özcan
futbol
bozkurt
türkiye
uefa
bolu
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.Özcan, futbolcunun heykelini Bolu'ya dikeceğinin sözünü verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefanin-merih-demiral-kararina-turkiyeden-tepkiler-buyuyor-futbolun-bagimsizligina-mudahale-1085565050.html
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merih demiral, tanju özcan, futbol, bozkurt, türkiye, uefa, bolu
merih demiral, tanju özcan, futbol, bozkurt, türkiye, uefa, bolu
Tanju Özcan: Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim
15:34 05.07.2024 (güncellendi: 15:56 05.07.2024)
Tanju Özcan "Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın." dedi.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.
Özcan, futbolcunun heykelini Bolu'ya dikeceğinin sözünü verdi:
Size söz Melih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın