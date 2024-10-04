Bolat: Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Gelecek kuşaklarımızı toplumun acımasız kollarına bırakıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sosyal konut projeleri neden hayata geçemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
MESEM'ler Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda artış gösteriyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Tasarımda yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail gerilimi: İsrail yanıt verecek mi?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail; Suriye, Irak, Yemen ve hatta İran’a kadar uzanan bir hattı yok etmeye çalışıyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Ezber bozan tarikat çıkışı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
19:20
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:32
3 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çekirdek enflasyon dirençliyse enflasyonun aşağı doğru gelmesi beklenemez'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bezi bulunmadı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
ASM’lerde ödeme yönteminde değişiklik öngören taslağa hekimlerden tepki geldi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bolat-turkiye-pazarini-kural-disi-ithalat-yontemleriyle-ele-gecirmeye-calisan-ulkelere-karsi-en-1088814356.html
Bolat: Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yok
Bolat: Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yok
Sputnik Türkiye
İstanbul'da tekstilcilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Bolat, sektördeki sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler alındığını belirtirken, İthalatta yaşanan... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:03+0300
2024-10-04T13:03+0300
ekonomi
ticaret
ticaret bakanlığı
ömer bolat
laleli sanayici ve işadamları derneği (lasiad)
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088814160_0:0:999:563_1920x0_80_0_0_4b45bf07a57e26c0d6233dce6b8961c0.jpg
Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği'ni (LASİAD) ziyaret ederek tekstilcilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil sektöründe yapılan ihracat, sektörün finansmana erişimi ve sektör temsilcilerinin yurtdışı pazarlara erişimi konularına değindi.Tekstil ihracatı 33 milyar dolara ulaştı‘Finansmana erişim noktasında destek veriliyor'Sektörde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler Bakan Bolat, ‘‘Sektöre ciddi destekler sağladık, sektördeki ihracat azalışının önüne geçtik. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün daha iyiye gitmesi için tedbirler alacağız. Finansmana erişim noktasında destek veriliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı fuarlara katılım ve Türkiye’deki fuarlarda tanıtım noktasında, e-ihracat ve markalaşma konularında desteğimiz sürüyor’’ diye konuştu.Müsamahamız yok vurgusu Artan ithalat noktasında da uluslararası kurallar dahilinde tedbirler alınacağını ifade eden Bakan Bolat, ‘‘Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yoktur. Tekstilcilerimizin ihracatta yanındayız. İthalatta yaşanan sıkıntılara karşı da uluslararası kuralları uygulayacağız. Türkiye, tekstil ve konfeksiyonda çok daha yüksek basamaklara tırmanacaktır. Türkiye sektörde oyun kurucu konumda. Bundan sonraki hedefimiz başarılarımızı yukarıya taşımaktır’’ ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-omer-bolat-adanadaki-fahis-otel-fiyatlari-icin-konustu-bu-yapilan-ahlaksizlik-ac-gozluluktur-1088784838.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088814160_10:0:898:666_1920x0_80_0_0_9400b1c91bb2d6414a45878be05c1ce3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret, ticaret bakanlığı, ömer bolat, laleli sanayici ve işadamları derneği (lasiad), ekonomi
ticaret, ticaret bakanlığı, ömer bolat, laleli sanayici ve işadamları derneği (lasiad), ekonomi

Bolat: Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yok

13:03 04.10.2024
Ticaret Bakanı
Ticaret Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
Abone ol
İstanbul'da tekstilcilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Bolat, sektördeki sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler alındığını belirtirken, İthalatta yaşanan sıkıntılara karşı da uluslararası kuralları uygulayacaklarını dile getirdi.
Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği'ni (LASİAD) ziyaret ederek tekstilcilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil sektöründe yapılan ihracat, sektörün finansmana erişimi ve sektör temsilcilerinin yurtdışı pazarlara erişimi konularına değindi.

Tekstil ihracatı 33 milyar dolara ulaştı

Tekstil sektörünün önemine değinen Bakan Bolat, ‘‘Küresel pazarlardaki daralmaya rağmen geçtiğimiz yıl tekstil ihracatı 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tekstil sektörü onlarca alt sektörde oluşturduğu istihdamla ve katma değerli üretimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Tekstil sektörü çok geniş bir sektör. Tekstil sektörünü her zaman başımızın tacı olarak tutmaya devam edeceğiz’’ dedi.

‘Finansmana erişim noktasında destek veriliyor'

Sektörde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler Bakan Bolat, ‘‘Sektöre ciddi destekler sağladık, sektördeki ihracat azalışının önüne geçtik. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün daha iyiye gitmesi için tedbirler alacağız. Finansmana erişim noktasında destek veriliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı fuarlara katılım ve Türkiye’deki fuarlarda tanıtım noktasında, e-ihracat ve markalaşma konularında desteğimiz sürüyor’’ diye konuştu.

Müsamahamız yok vurgusu

Artan ithalat noktasında da uluslararası kurallar dahilinde tedbirler alınacağını ifade eden Bakan Bolat, ‘‘Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yoktur. Tekstilcilerimizin ihracatta yanındayız. İthalatta yaşanan sıkıntılara karşı da uluslararası kuralları uygulayacağız. Türkiye, tekstil ve konfeksiyonda çok daha yüksek basamaklara tırmanacaktır. Türkiye sektörde oyun kurucu konumda. Bundan sonraki hedefimiz başarılarımızı yukarıya taşımaktır’’ ifadelerini kullandı.
Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
TÜRKİYE
Bakan Ömer Bolat Adana'daki fahiş otel fiyatları için konuştu: 'Bu yapılan ahlaksızlık, aç gözlülüktür'
Dün, 18:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала