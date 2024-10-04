https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bolat-turkiye-pazarini-kural-disi-ithalat-yontemleriyle-ele-gecirmeye-calisan-ulkelere-karsi-en-1088814356.html

Bolat: Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yok

Bolat: Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yok

Sputnik Türkiye

İstanbul'da tekstilcilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Bolat, sektördeki sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler alındığını belirtirken, İthalatta yaşanan... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T13:03+0300

2024-10-04T13:03+0300

2024-10-04T13:03+0300

ekonomi

ticaret

ticaret bakanlığı

ömer bolat

laleli sanayici ve işadamları derneği (lasiad)

ekonomi

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Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği'ni (LASİAD) ziyaret ederek tekstilcilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil sektöründe yapılan ihracat, sektörün finansmana erişimi ve sektör temsilcilerinin yurtdışı pazarlara erişimi konularına değindi.Tekstil ihracatı 33 milyar dolara ulaştı‘Finansmana erişim noktasında destek veriliyor'Sektörde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler Bakan Bolat, ‘‘Sektöre ciddi destekler sağladık, sektördeki ihracat azalışının önüne geçtik. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün daha iyiye gitmesi için tedbirler alacağız. Finansmana erişim noktasında destek veriliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı fuarlara katılım ve Türkiye’deki fuarlarda tanıtım noktasında, e-ihracat ve markalaşma konularında desteğimiz sürüyor’’ diye konuştu.Müsamahamız yok vurgusu Artan ithalat noktasında da uluslararası kurallar dahilinde tedbirler alınacağını ifade eden Bakan Bolat, ‘‘Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yoktur. Tekstilcilerimizin ihracatta yanındayız. İthalatta yaşanan sıkıntılara karşı da uluslararası kuralları uygulayacağız. Türkiye, tekstil ve konfeksiyonda çok daha yüksek basamaklara tırmanacaktır. Türkiye sektörde oyun kurucu konumda. Bundan sonraki hedefimiz başarılarımızı yukarıya taşımaktır’’ ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-omer-bolat-adanadaki-fahis-otel-fiyatlari-icin-konustu-bu-yapilan-ahlaksizlik-ac-gozluluktur-1088784838.html

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ticaret, ticaret bakanlığı, ömer bolat, laleli sanayici ve işadamları derneği (lasiad), ekonomi