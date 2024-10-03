Bakan Ömer Bolat Adana'daki fahiş otel fiyatları için konuştu: 'Bu yapılan ahlaksızlık, aç gözlülüktür'
18:59 03.10.2024 (güncellendi: 19:35 03.10.2024)
© AA / Ömer Taha ÇetinÖmer Bolat
© AA / Ömer Taha Çetin
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde ziyarette bulundu. Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bolat, Adana'daki fahiş otel fiyatları hakkında gerekli cezaların kesileceğini açıkladı.
TEKNOFEST Adana'nın ikinci gününde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ziyarette bulunarak değerlendirmelerde bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST'in ikinci gününde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Adana'da düzenlenen festivalde basın ile bir araya gelen Bakan Ömer Bolat "Halkın teknolojide kalkınmada, havacılıkta ve savunma sanayindeki başarısıyla gururlanmak, iftihar etmek ve milli birlik içinde yer aldığını göstermek için TEKNOFEST'e çok büyük ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz" dedi.
'6,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz'
Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir ülke haline geldiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat şöyle konuştu:
Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz. Biz Bakanlık olarak yazılım ihracatçılarını da destekliyoruz. 20 yıl önce yıllık 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeden bugün 5,5 milyar dolar savunma sanayi olan ülke konumundayız, yıl sonuna kadar 6,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde 12 milyar dolarlık bir üretim hacmine sahibiz. Türkiye bugün 185 ülkeye 230 farklı savunma sanayi ürünü ihraç eden bir savunma tedarikçisi, üreticisi ve ihracatçısı ülke konumuna ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordine ettiği ve yönettiği 800'ün üzerinde projeler ve 100 binlerce kişi savunma sanayide, teknolojide bilişim alanında çalışıyor. Beyin gücümüzle iftihar ediyoruz. Daha alacak çok mesafelerimiz var ama TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayindeki elde ettiği başarının simgesi ve halkımızın akın akın ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun sembolünün adı haline geldi. Türkiye inşallah önümüzdeki süreçte teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayinde daha büyük başarılar elde edecek. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da ambargosuz olarak birçok ülkenin tedarik ihtiyacını karşılayacak konuma ulaşmış durumdayız, çok daha güzel günler bizleri bekliyor.
Otel fiyatları 20-30 bin lira
TEKNOFEST Adana kapsamında bazı otellerin gecelik 20-30 bin lira gibi fahiş fiyat uygulaması hakkında konuşan Bakan Ömer Bolat "Biz zaten denetimler yapıyoruz. Buna tevessül edenler için söylenecek tek söz, bu yapılan ahlaksızlık, aç gözlülüktür. Adana halkına ve TEKNOFEST'i görmek için Adana'ya gelen vatandaşlarımıza böyle bir muamele asla kabul edemeyiz. Gerekli cezaları vereceğiz" ifadesinde bulundu.