Bakan Ömer Bolat Adana'daki fahiş otel fiyatları için konuştu: 'Bu yapılan ahlaksızlık, aç gözlülüktür'

Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz. Biz Bakanlık olarak yazılım ihracatçılarını da destekliyoruz. 20 yıl önce yıllık 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeden bugün 5,5 milyar dolar savunma sanayi olan ülke konumundayız, yıl sonuna kadar 6,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde 12 milyar dolarlık bir üretim hacmine sahibiz. Türkiye bugün 185 ülkeye 230 farklı savunma sanayi ürünü ihraç eden bir savunma tedarikçisi, üreticisi ve ihracatçısı ülke konumuna ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordine ettiği ve yönettiği 800'ün üzerinde projeler ve 100 binlerce kişi savunma sanayide, teknolojide bilişim alanında çalışıyor. Beyin gücümüzle iftihar ediyoruz. Daha alacak çok mesafelerimiz var ama TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayindeki elde ettiği başarının simgesi ve halkımızın akın akın ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun sembolünün adı haline geldi. Türkiye inşallah önümüzdeki süreçte teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayinde daha büyük başarılar elde edecek. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da ambargosuz olarak birçok ülkenin tedarik ihtiyacını karşılayacak konuma ulaşmış durumdayız, çok daha güzel günler bizleri bekliyor.