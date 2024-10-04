https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bakanlik-listeyi-guncelledi-tehlikeli-gida-ureticileri-isim-isim-duyuruldu-kanatli-eti-tespit-1088814856.html
Bakanlık listeyi güncelledi, tehlikeli gıda üreticileri isim isim duyuruldu: Kanatlı eti tespit edildi
Bakanlık listeyi güncelledi, tehlikeli gıda üreticileri isim isim duyuruldu: Kanatlı eti tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıdanın takibi için yeni sistem hayata geçirildi. Bakanlık tarafından gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmalar... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:05+0300
2024-10-04T13:05+0300
2024-10-04T13:05+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
gıda
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sahte-gida-urunu-satan-markalar-aciklaniyor-bakanligin-internet-adresinden-gorulebilecek-1088694212.html
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tarım, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, gıda
tarım, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, gıda
Bakanlık listeyi güncelledi, tehlikeli gıda üreticileri isim isim duyuruldu: Kanatlı eti tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıdanın takibi için yeni sistem hayata geçirildi. Bakanlık tarafından gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmalar ilan edilmeye devam ediyor. Bakanlık taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.
Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.