https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bakanlik-listeyi-guncelledi-tehlikeli-gida-ureticileri-isim-isim-duyuruldu-kanatli-eti-tespit-1088814856.html

Bakanlık listeyi güncelledi, tehlikeli gıda üreticileri isim isim duyuruldu: Kanatlı eti tespit edildi

Bakanlık listeyi güncelledi, tehlikeli gıda üreticileri isim isim duyuruldu: Kanatlı eti tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıdanın takibi için yeni sistem hayata geçirildi. Bakanlık tarafından gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmalar... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T13:05+0300

2024-10-04T13:05+0300

2024-10-04T13:05+0300

türkiye

tarım

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

gıda

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sahte-gida-urunu-satan-markalar-aciklaniyor-bakanligin-internet-adresinden-gorulebilecek-1088694212.html

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tarım, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, gıda