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Ayrıldığı sevgilisinin 'selası'nı okutmuştu: 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı
Ayrıldığı sevgilisinin 'selası'nı okutmuştu: 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da ayrıldığı sevgilisini tehdit eden, sözlü tacizde bulunan ve camiden 'sela' okutturan sanık hapis cezasına çarptırıldı. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:54+0300
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Bursa'da Zafer K. isimli sanık, ağustos ayında Osmangazi ilçesinde bir süre dini nikahla birliktelik yaşayıp ayrıldığı tek çocuğunun annesi Tuğçe E.'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.Israrlı takipten tutuklandı'Israrlı takip' suçundan tutuklanan Zafer K'nin, kendisi hakkında koruma kararı çıkartan Tuğçe E.'ye sözlü tacizde bulunduğu, onun öldüğünü iddia ederek Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki caminin hoparlöründen selasını okuttuğu ortaya çıkmıştı. Camiden okunan sela, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.Mahkeme kararını açıkladıBursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zafer K'nin ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mağdur Tuğçe E. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.Tuğçe E, korkularının devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Zafer K. ise tutukluluğunun kaldırılmasını, beraatine karar verilmesini istedi.Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, ısrarlı takip suçundan 1 yıl, kadına karşı tehdit suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
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kadın cinayeti, kadına karşı şiddet, bursa, sela, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası
kadın cinayeti, kadına karşı şiddet, bursa, sela, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası

Ayrıldığı sevgilisinin 'selası'nı okutmuştu: 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı

11:54 04.10.2024 (güncellendi: 12:08 04.10.2024)
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Erkek şiddetine susma
Erkek şiddetine susma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
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Bursa'da ayrıldığı sevgilisini tehdit eden, sözlü tacizde bulunan ve camiden 'sela' okutturan sanık hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'da Zafer K. isimli sanık, ağustos ayında Osmangazi ilçesinde bir süre dini nikahla birliktelik yaşayıp ayrıldığı tek çocuğunun annesi Tuğçe E.'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Israrlı takipten tutuklandı

'Israrlı takip' suçundan tutuklanan Zafer K'nin, kendisi hakkında koruma kararı çıkartan Tuğçe E.'ye sözlü tacizde bulunduğu, onun öldüğünü iddia ederek Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki caminin hoparlöründen selasını okuttuğu ortaya çıkmıştı. Camiden okunan sela, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Mahkeme kararını açıkladı

Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zafer K'nin ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mağdur Tuğçe E. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Tuğçe E, korkularının devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Zafer K. ise tutukluluğunun kaldırılmasını, beraatine karar verilmesini istedi.
Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, ısrarlı takip suçundan 1 yıl, kadına karşı tehdit suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
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