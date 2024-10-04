https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ayrildigi-sevgilisinin-selasini-okutmustu-1-yil-9-ay-hapis-cezasi-aldi-1088810158.html

Ayrıldığı sevgilisinin 'selası'nı okutmuştu: 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Ayrıldığı sevgilisinin 'selası'nı okutmuştu: 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da ayrıldığı sevgilisini tehdit eden, sözlü tacizde bulunan ve camiden 'sela' okutturan sanık hapis cezasına çarptırıldı. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T11:54+0300

2024-10-04T11:54+0300

2024-10-04T12:08+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadına karşı şiddet

bursa

sela

hakaret

kadına hakaret

hakaret davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/10/1054790933_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_80550704ab247db530ef93dd0f711335.jpg

Bursa'da Zafer K. isimli sanık, ağustos ayında Osmangazi ilçesinde bir süre dini nikahla birliktelik yaşayıp ayrıldığı tek çocuğunun annesi Tuğçe E.'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.Israrlı takipten tutuklandı'Israrlı takip' suçundan tutuklanan Zafer K'nin, kendisi hakkında koruma kararı çıkartan Tuğçe E.'ye sözlü tacizde bulunduğu, onun öldüğünü iddia ederek Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki caminin hoparlöründen selasını okuttuğu ortaya çıkmıştı. Camiden okunan sela, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.Mahkeme kararını açıkladıBursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zafer K'nin ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mağdur Tuğçe E. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.Tuğçe E, korkularının devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Zafer K. ise tutukluluğunun kaldırılmasını, beraatine karar verilmesini istedi.Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, ısrarlı takip suçundan 1 yıl, kadına karşı tehdit suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-nisanlisinin-fotograflariyla-ilgili-dava-acmaya-hazirlaniyor-1088646668.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, kadına karşı şiddet, bursa, sela, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası