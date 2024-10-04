https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/atasehirde-korkutan-yangin-binanin-catisinda-cikan-yangin-baska-bir-binaya-daha-sicradi-1088819667.html

Ataşehir'de korkutan yangın: Tadilat sırasında tüp patladı

Ataşehir'de korkutan yangın: Tadilat sırasında tüp patladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın başka bir binaya daha sıçradı. Alev topuna dönen iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T14:03+0300

2024-10-04T14:03+0300

2024-10-04T14:26+0300

türkiye

ataşehir

yangın

yangın söndürme

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İstanbul’un Ataşehir'de dört katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çıkan alevler yan binadaki üç katlı başka bir apartmanın çatısına da sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen çatıyı söndürmeyi başardı. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridiyle önlem alırken, yangının yaşandığı sokaktaki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.Olayı gören Özgür Taylan Saygılı, "Çatıda tadilat sırasında tüp patladı. Oradaki cilaların tutuşmasıyla alevler çıktı. Tüm çatıyı sardı. Yan binaya da sıçradı. Çatılar küle döndü ama çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kadikoyde-apartmanda-dogalgaz-patlamasi-1088763991.html

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