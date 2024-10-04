https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/atasehirde-korkutan-yangin-binanin-catisinda-cikan-yangin-baska-bir-binaya-daha-sicradi-1088819667.html
Ataşehir'de korkutan yangın: Tadilat sırasında tüp patladı
Ataşehir'de korkutan yangın: Tadilat sırasında tüp patladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın başka bir binaya daha sıçradı. Alev topuna dönen iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T14:03+0300
2024-10-04T14:03+0300
2024-10-04T14:26+0300
türkiye
ataşehir
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088544636_62:0:1056:559_1920x0_80_0_0_07712a6425bf3b08b754eeaa5f9d1d11.jpg
İstanbul’un Ataşehir'de dört katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çıkan alevler yan binadaki üç katlı başka bir apartmanın çatısına da sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen çatıyı söndürmeyi başardı. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridiyle önlem alırken, yangının yaşandığı sokaktaki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.Olayı gören Özgür Taylan Saygılı, "Çatıda tadilat sırasında tüp patladı. Oradaki cilaların tutuşmasıyla alevler çıktı. Tüm çatıyı sardı. Yan binaya da sıçradı. Çatılar küle döndü ama çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kadikoyde-apartmanda-dogalgaz-patlamasi-1088763991.html
türkiye
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088544636_187:0:932:559_1920x0_80_0_0_69170fd8551e3662a41f3f06bcc761c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ataşehir, yangın, yangın söndürme
ataşehir, yangın, yangın söndürme
Ataşehir'de korkutan yangın: Tadilat sırasında tüp patladı
14:03 04.10.2024 (güncellendi: 14:26 04.10.2024)
İstanbul Ataşehir'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın başka bir binaya daha sıçradı. Alev topuna dönen iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale geldi.
İstanbul’un Ataşehir'de dört katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çıkan alevler yan binadaki üç katlı başka bir apartmanın çatısına da sıçradı.
Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen çatıyı söndürmeyi başardı. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridiyle önlem alırken, yangının yaşandığı sokaktaki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Olayı gören Özgür Taylan Saygılı, "Çatıda tadilat sırasında tüp patladı. Oradaki cilaların tutuşmasıyla alevler çıktı. Tüm çatıyı sardı. Yan binaya da sıçradı. Çatılar küle döndü ama çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı" dedi.