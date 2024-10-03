https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kadikoyde-apartmanda-dogalgaz-patlamasi-1088763991.html
Kadıköy’de apartmanda doğalgaz patlaması
Kadıköy’de apartmanda doğalgaz patlaması
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir binanın 5’inci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Patlama sırasında dairede... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T12:53+0300
2024-10-03T12:53+0300
2024-10-03T12:53+0300
türkiye
doğalgaz
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Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yangın söndürüldüDairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.Ekiplerin bölgedeki incelemeleri çalışması sürüyor.
türkiye
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doğalgaz
Kadıköy’de apartmanda doğalgaz patlaması
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir binanın 5’inci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Patlama sırasında dairede bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.
Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.
Ekiplerin bölgedeki incelemeleri çalışması sürüyor.