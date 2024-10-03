https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kadikoyde-apartmanda-dogalgaz-patlamasi-1088763991.html

Kadıköy’de apartmanda doğalgaz patlaması

Kadıköy’de apartmanda doğalgaz patlaması

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir binanın 5’inci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Patlama sırasında dairede... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T12:53+0300

2024-10-03T12:53+0300

2024-10-03T12:53+0300

türkiye

doğalgaz

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Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.Osmanağa Mahallesi Misakı Milli Sokak'ta bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından yangın çıkan dairede bulunan A.Ö. hafif yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri ile bomba imha uzmanı sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yangın söndürüldüDairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.Patlamanın etkisiyle pencereleri sökülen dairede hasar oluştu.Ekiplerin bölgedeki incelemeleri çalışması sürüyor.

türkiye

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Sputnik Türkiye

doğalgaz