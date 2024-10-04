https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/emekli-maas-farki-nasil-kapatilacak-hak-kaybina-karsi-masadaki-en-guclu-formul-belli-oldu-1088801070.html
Emekli maaş farkı nasıl kapatılacak? Hak kaybına karşı masadaki en güçlü formül belli oldu
Emekli maaş farkı nasıl kapatılacak? Hak kaybına karşı masadaki en güçlü formül belli oldu
Sputnik Türkiye
Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T09:45+0300
2024-10-04T09:45+0300
2024-10-04T10:42+0300
ekonomi
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Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeyi yakından takip ediyor.2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor. Emekli aylığı bağlanacak kişilerin 2025 ve sonrasında maaşlarında yüzde 30’a varacak hak kaybının giderilmesi için kurumlar arasında sürdürülen çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor. Emekli aylık farkında masadaki en güçlü formülMilliyet'in haberine göre, AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak vatandaşlara bağlanacak aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna işaret ederken, maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada bulunduğu belirtiliyor. Nihai karar için farkın sebepleri ve maliyet ile ilgili etki analizinin sonucunun beklendiğini aktaran kaynaklar, meselenin yasaya gerek olmaksızın da çözülebileceğini söylediler.Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeyi merakla beklerken ekonomi yönetimi çalışmalarını hızlandırdı, alternatif çözümler üzerinde yaptığı çalışmada sona yaklaştı. 2025’te emeklilik hakkı kazanacak kişinin dilekçesini 2027 yılında vermesi halinde bile maaşının, katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor."Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz"AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak vatandaşlara bağlanacak aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna işaret ederken, bu farkın sebepleri ve maliyeti ile ilgili etki analizi çalışmasının sonucunun beklendiğini ifade ediyor. Buna göre kanununda değişikliğe gidilmeden ilgili mevzuatta düzenleme yapılarak sorunun çözülebileceği değerlendiriliyor. AK Parti kurmayları konuya ilişkin, “İnsan bu noktada niye emekli olmak ister? Hak kaybına uğramamak için. ‘Sen emekli olma ben senin hakkını koruyorum’ diyeceğiz. Burada yasaya gerek olmayacak büyük ihtimalle. Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz. Bazıları bu hak kaybını yaşıyor bazıları yaşamıyor bunun nedenlerine bakıyoruz. Eğer ki bu durumun çok sayıda sigortalıyı etkilemediğini görürsek, yasal düzenleme yerine yönetmeliği değiştirmekle yetinebiliriz. Çünkü, her kesimde aynı etki yok” görüşünü dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-maas-zammi-icin-3-aylik-enflasyon-farki-geldi-1088752228.html
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emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaş farkı oluşacak mı, 2025 emekli maaş farkı, 2025'te emekli maaşı düşecek mi, 2024-2025 emekli maaş farkı
emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaş farkı oluşacak mı, 2025 emekli maaş farkı, 2025'te emekli maaşı düşecek mi, 2024-2025 emekli maaş farkı
Emekli maaş farkı nasıl kapatılacak? Hak kaybına karşı masadaki en güçlü formül belli oldu
09:45 04.10.2024 (güncellendi: 10:42 04.10.2024)
Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla maaş alacağı gündemde. Hak kaybının önlenmesi için çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor. Emekli maaş farkına ilişkin masadaki en güçlü formül ortaya çıktı.
Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeyi yakından takip ediyor.
2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor. Emekli aylığı bağlanacak kişilerin 2025 ve sonrasında maaşlarında yüzde 30’a varacak hak kaybının giderilmesi için kurumlar arasında sürdürülen çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor.
Emekli aylık farkında masadaki en güçlü formül
Milliyet'in haberine göre, AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak vatandaşlara bağlanacak aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna işaret ederken, maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada bulunduğu belirtiliyor. Nihai karar için farkın sebepleri ve maliyet ile ilgili etki analizinin sonucunun beklendiğini aktaran kaynaklar, meselenin yasaya gerek olmaksızın da çözülebileceğini söylediler.
Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeyi merakla beklerken ekonomi yönetimi çalışmalarını hızlandırdı, alternatif çözümler üzerinde yaptığı çalışmada sona yaklaştı. 2025’te emeklilik hakkı kazanacak kişinin dilekçesini 2027 yılında vermesi halinde bile maaşının, katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.
"Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz"
AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak vatandaşlara bağlanacak aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna işaret ederken, bu farkın sebepleri ve maliyeti ile ilgili etki analizi çalışmasının sonucunun beklendiğini ifade ediyor. Buna göre kanununda değişikliğe gidilmeden ilgili mevzuatta düzenleme yapılarak sorunun çözülebileceği değerlendiriliyor. AK Parti kurmayları konuya ilişkin, “İnsan bu noktada niye emekli olmak ister? Hak kaybına uğramamak için. ‘Sen emekli olma ben senin hakkını koruyorum’ diyeceğiz. Burada yasaya gerek olmayacak büyük ihtimalle. Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz. Bazıları bu hak kaybını yaşıyor bazıları yaşamıyor bunun nedenlerine bakıyoruz. Eğer ki bu durumun çok sayıda sigortalıyı etkilemediğini görürsek, yasal düzenleme yerine yönetmeliği değiştirmekle yetinebiliriz. Çünkü, her kesimde aynı etki yok” görüşünü dile getiriyor.