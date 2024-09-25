https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/otizmli-cocuga-siddetle-ilgili-aile-bakanligi-harekete-gecti-iki-calisan-isten-atildi-1088421590.html

Otizmli çocuğa şiddetle ilgili Aile Bakanlığı harekete geçti: İki çalışan işten atıldı

Otizmli çocuğa şiddetle ilgili Aile Bakanlığı harekete geçti: İki çalışan işten atıldı

Sputnik Türkiye

Özel bir bakım merkezinde otizmli olduğu belirtilen bir çocuğa yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T12:44+0300

2024-09-25T12:44+0300

2024-09-25T12:44+0300

türkiye

otizm

otizmli

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

otizmli çocuğa şiddet

çocuğa şiddet

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İstanbul’da özel bir bakımevinde meydana gelen olayın görüntülerinde, otizmli olduğu belirtilen küçük bir çocuğun yatağa bağlanması sırasında iki çalışanın uyguladığı şiddet kameraya yansımış, görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerle ilgili harekete geçip İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri söz konusu bakımevine gönderdi. Bakanlık olayla ilgili başlattığı incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/emekli-ogretmeni-savciyiz-diye-kandirdilar-uydudan-takip-ediyoruz-diyerek-1-milyon-liralik-altinini-1088418193.html

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otizm, otizmli, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, otizmli çocuğa şiddet, çocuğa şiddet