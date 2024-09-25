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Otizmli çocuğa şiddetle ilgili Aile Bakanlığı harekete geçti: İki çalışan işten atıldı
Otizmli çocuğa şiddetle ilgili Aile Bakanlığı harekete geçti: İki çalışan işten atıldı
Sputnik Türkiye
Özel bir bakım merkezinde otizmli olduğu belirtilen bir çocuğa yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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otizmli
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
otizmli çocuğa şiddet
çocuğa şiddet
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İstanbul’da özel bir bakımevinde meydana gelen olayın görüntülerinde, otizmli olduğu belirtilen küçük bir çocuğun yatağa bağlanması sırasında iki çalışanın uyguladığı şiddet kameraya yansımış, görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerle ilgili harekete geçip İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri söz konusu bakımevine gönderdi. Bakanlık olayla ilgili başlattığı incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
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otizm, otizmli, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, otizmli çocuğa şiddet, çocuğa şiddet
otizm, otizmli, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, otizmli çocuğa şiddet, çocuğa şiddet

Otizmli çocuğa şiddetle ilgili Aile Bakanlığı harekete geçti: İki çalışan işten atıldı

12:44 25.09.2024
© FotoğrafOtizmli çocuğa uygulanan şiddetle ilgili Aile Bakanlığı harekete geçti: İki çalışan işten atıldı
Otizmli çocuğa uygulanan şiddetle ilgili Aile Bakanlığı harekete geçti: İki çalışan işten atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Fotoğraf
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Özel bir bakım merkezinde otizmli olduğu belirtilen bir çocuğa yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili harekete geçti, çocuğa şiddet uygulayan iki çalışan işten atıldı ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul’da özel bir bakımevinde meydana gelen olayın görüntülerinde, otizmli olduğu belirtilen küçük bir çocuğun yatağa bağlanması sırasında iki çalışanın uyguladığı şiddet kameraya yansımış, görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerle ilgili harekete geçip İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri söz konusu bakımevine gönderdi. Bakanlık olayla ilgili başlattığı incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Görüntülerde yer alan iki personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından feshedilmiştir.

Bakanlığımız tarafından olayın gerçekleştiği özel bakım merkezine detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiş ve söz konusu şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakanlık olarak söz konusu olayda ihmali olan şahısların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.”

dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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