https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/18-kisinin-oldugu-tulkerim-felaketi-sonrasi-bati-seriada-bazi-is-yerleri-kepenk-kapatti-1088829798.html

18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası Batı Şeria'da bazı iş yerleri kepenk kapattı

18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası Batı Şeria'da bazı iş yerleri kepenk kapattı

Sputnik Türkiye

İsrail savaş uçaklarının dün gerçekleştirdiği hava saldırılardan biri, Batı Şeria'daki Tulkerim kentindeki kafeye yapıldı. Tulkerim saldırısında 18 kişi... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T17:27+0300

2024-10-04T17:27+0300

2024-10-04T17:27+0300

israil- filistin çatışması

batı şeria

israil-filistin

israil

filistin

tulkerim mülteci kampı

tulkarm mülteci kampı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yerel bir Hamas liderini öldürdüğünü iddia ettiği hava saldırısının ardından Tulkerim'deki kafede en az 18 kişinin öldüğünü açıkladı. Filistinli yetkililer saldırıyı bir felaket olarak tanımlarken İsrail ordusu saldırıda Hamas liderlerinden Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü ve ölenler arasında Hamas'ta aktif olan başka “ajanların” da bulunduğunu iddia etti.1950 yılında UNRWA tarafından 0,18 kilometrekarelik bir alanda kurulan Filistin mülteci kampının da bulunduğu Tulkerim'deki bir yetkili, basına açıklama yaparak saldırıyı bir 'katliam' olarak nitelendirdi. Alt katında çok sayıda Filistinlinin toplandığı popüler bir kafenin bulunduğu iki katlı bina yıkıldı. Tulkerim saldırısı sonrasında El Halil kentindeki iş yerleri kepenk kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-engellemeye-calismisti-iran-disisleri-bakani-tonlarca-yardim-ile-lubnana-indi--1088819607.html

batı şeria

israil

filistin

tulkerim mülteci kampı

tulkarm mülteci kampı

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batı şeria, israil-filistin, israil, filistin, tulkerim mülteci kampı, tulkarm mülteci kampı