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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/18-kisinin-oldugu-tulkerim-felaketi-sonrasi-bati-seriada-bazi-is-yerleri-kepenk-kapatti-1088829798.html
18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası Batı Şeria'da bazı iş yerleri kepenk kapattı
18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası Batı Şeria'da bazı iş yerleri kepenk kapattı
Sputnik Türkiye
İsrail savaş uçaklarının dün gerçekleştirdiği hava saldırılardan biri, Batı Şeria'daki Tulkerim kentindeki kafeye yapıldı. Tulkerim saldırısında 18 kişi... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T17:27+0300
2024-10-04T17:27+0300
israil- filistin çatışması
batı şeria
israil-filistin
israil
filistin
tulkerim mülteci kampı
tulkarm mülteci kampı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yerel bir Hamas liderini öldürdüğünü iddia ettiği hava saldırısının ardından Tulkerim'deki kafede en az 18 kişinin öldüğünü açıkladı. Filistinli yetkililer saldırıyı bir felaket olarak tanımlarken İsrail ordusu saldırıda Hamas liderlerinden Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü ve ölenler arasında Hamas'ta aktif olan başka “ajanların” da bulunduğunu iddia etti.1950 yılında UNRWA tarafından 0,18 kilometrekarelik bir alanda kurulan Filistin mülteci kampının da bulunduğu Tulkerim'deki bir yetkili, basına açıklama yaparak saldırıyı bir 'katliam' olarak nitelendirdi. Alt katında çok sayıda Filistinlinin toplandığı popüler bir kafenin bulunduğu iki katlı bina yıkıldı. Tulkerim saldırısı sonrasında El Halil kentindeki iş yerleri kepenk kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-engellemeye-calismisti-iran-disisleri-bakani-tonlarca-yardim-ile-lubnana-indi--1088819607.html
batı şeria
israil
filistin
tulkerim mülteci kampı
tulkarm mülteci kampı
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batı şeria, israil-filistin, israil, filistin, tulkerim mülteci kampı, tulkarm mülteci kampı
batı şeria, israil-filistin, israil, filistin, tulkerim mülteci kampı, tulkarm mülteci kampı

18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası Batı Şeria'da bazı iş yerleri kepenk kapattı

17:27 04.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası bazı iş yerleri kepenk kapattı
18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası bazı iş yerleri kepenk kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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İsrail savaş uçaklarının dün gerçekleştirdiği hava saldırılardan biri, Batı Şeria'daki Tulkerim kentindeki kafeye yapıldı. Tulkerim saldırısında 18 kişi yaşamını yitirdi. Batı Şeria'daki bazı kentlerde iş yerleri kepenk kapattı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yerel bir Hamas liderini öldürdüğünü iddia ettiği hava saldırısının ardından Tulkerim'deki kafede en az 18 kişinin öldüğünü açıkladı. Filistinli yetkililer saldırıyı bir felaket olarak tanımlarken İsrail ordusu saldırıda Hamas liderlerinden Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi'nin öldürüldüğünü ve ölenler arasında Hamas'ta aktif olan başka “ajanların” da bulunduğunu iddia etti.
© AA / Mamoun Wazwaz18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası bazı iş yerleri kepenk kapattı
18 kişinin öldüğü Tulkerim felaketi sonrası bazı iş yerleri kepenk kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Mamoun Wazwaz
1950 yılında UNRWA tarafından 0,18 kilometrekarelik bir alanda kurulan Filistin mülteci kampının da bulunduğu Tulkerim'deki bir yetkili, basına açıklama yaparak saldırıyı bir 'katliam' olarak nitelendirdi. Alt katında çok sayıda Filistinlinin toplandığı popüler bir kafenin bulunduğu iki katlı bina yıkıldı. Tulkerim saldırısı sonrasında El Halil kentindeki iş yerleri kepenk kapattı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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