https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/16-gundur-araliksiz-hapsiran-genc-kadina-teshis-konulamadi-tetkikler-suruyor-1088834196.html
16 gündür aralıksız hapşıran genç kadına teşhis konulamadı: Tetkikler sürüyor
16 gündür aralıksız hapşıran genç kadına teşhis konulamadı: Tetkikler sürüyor
Sputnik Türkiye
Batman'da 16 gündür süren hapşırma nöbeti sonrasında Ankara'ya sevk edilen genç kadına hala teşhis konulamadı. Tetkikleri süren kadının yakınları ise bir an... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T18:32+0300
2024-10-04T18:32+0300
2024-10-04T18:32+0300
yaşam
batman
hapşırık
nöbet
hastane
bilkent şehir hastanesi
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Batman'da yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan aralıksız hapşırmaları bir süre sonra giderek artmaya başladı. Önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Ankara'da sevk edildiği hastanede de hapşırma nöbeti devam eden ve 3 gündür tedavi gören Aydın'ın yeme içme sorunu ise hala devam ediyor. Tetkikler sürüyorHastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sürekli hapşırmaktan dolayı uyuyamayan Aydın, sinir sistemini rahatlatmak için uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde uyuyabiliyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi doktorları, Aydın'ın yaşadığı hapşırma nöbetine teşhis koyabilmek için tetkiklerine devam ediyor.Kalbi üç kez teklediSağlık Bakanlığı kendileriyle iletişime geçtikten sonra kara ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkin gerçekleştiğini ifade eden Benazir'in Aydın'ın yakını Vedat Aydın, “Hastanın durumunu söyledik. 12 gün boyunca sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Kendisine serum veriliyordu. Normal bir şey diyerek bizi tekrar eve gönderiyorlardı. Biz kaldıramaz hale geldik. Kalbi üç kere tekleyince Allah korusun kalbi durabilir dedik. Sağlık Bakanlığı biz gerekeni yapacağız dedi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdik” dedi. Aydın, yengesi Benazir Aydın'ın Ankara'daki tedavisinin 3 gündür devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/batmanda-gunlerdir-hapsiran-kadin-ankaraya-sevk-edildi-1088702593.html
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batman, hapşırık, nöbet, hastane, bilkent şehir hastanesi
batman, hapşırık, nöbet, hastane, bilkent şehir hastanesi
16 gündür aralıksız hapşıran genç kadına teşhis konulamadı: Tetkikler sürüyor
Batman'da 16 gündür süren hapşırma nöbeti sonrasında Ankara'ya sevk edilen genç kadına hala teşhis konulamadı. Tetkikleri süren kadının yakınları ise bir an önce derdine çare bulunmasını istedi.
Batman'da yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan aralıksız hapşırmaları bir süre sonra giderek artmaya başladı. Önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Ankara'da sevk edildiği hastanede de hapşırma nöbeti devam eden ve 3 gündür tedavi gören Aydın'ın yeme içme sorunu ise hala devam ediyor.
Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sürekli hapşırmaktan dolayı uyuyamayan Aydın, sinir sistemini rahatlatmak için uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde uyuyabiliyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi doktorları, Aydın'ın yaşadığı hapşırma nöbetine teşhis koyabilmek için tetkiklerine devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı kendileriyle iletişime geçtikten sonra kara ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkin gerçekleştiğini ifade eden Benazir'in Aydın'ın yakını Vedat Aydın, “Hastanın durumunu söyledik. 12 gün boyunca sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Kendisine serum veriliyordu. Normal bir şey diyerek bizi tekrar eve gönderiyorlardı. Biz kaldıramaz hale geldik. Kalbi üç kere tekleyince Allah korusun kalbi durabilir dedik. Sağlık Bakanlığı biz gerekeni yapacağız dedi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdik” dedi.
Aydın, yengesi Benazir Aydın'ın Ankara'daki tedavisinin 3 gündür devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Durumu hala aynı, enjeksiyon yaptılar. Tahlillerine baktılar. Az önce MR'dan çıktık. Sağ olsun ilgileniyorlar ama hastamızın durumu hala aynı, hapşırığı devam ediyor. Biz bu hastalığa bir çare bulunmasını istiyoruz. Artık iyileşmesini istiyoruz. Bu durumu artık kaldıramaz hale geldik. Allah korusun başına bir şey gelirse biz ne yaparız? Doktorlar kendisine ilaç veriyor. Yemek yiyemezse sıvı ile beslenmeye başlanacak. Su verdiğimiz zaman bile hapşırıktan dolayı suyu çıkarıyor. Ancak serumla uyuyabiliyor. Çocukları görüntülü aradıkları zaman annelerini o şekilde görmesinler diye görüştürmüyoruz. Küçük çocuğu durumu çok fazla anlamıyor ama kızı durumun farkında, anlıyor. Sürekli ‘Benim annem nerede? Durumu nasıl?' diye soruyor. Kandırmaya çalışıyoruz ama kendisi durumu anlıyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık.”