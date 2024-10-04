https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/16-gundur-araliksiz-hapsiran-genc-kadina-teshis-konulamadi-tetkikler-suruyor-1088834196.html

16 gündür aralıksız hapşıran genç kadına teşhis konulamadı: Tetkikler sürüyor

16 gündür aralıksız hapşıran genç kadına teşhis konulamadı: Tetkikler sürüyor

Sputnik Türkiye

Batman'da 16 gündür süren hapşırma nöbeti sonrasında Ankara'ya sevk edilen genç kadına hala teşhis konulamadı. Tetkikleri süren kadının yakınları ise bir an... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T18:32+0300

2024-10-04T18:32+0300

2024-10-04T18:32+0300

yaşam

batman

hapşırık

nöbet

hastane

bilkent şehir hastanesi

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Batman'da yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan aralıksız hapşırmaları bir süre sonra giderek artmaya başladı. Önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Ankara'da sevk edildiği hastanede de hapşırma nöbeti devam eden ve 3 gündür tedavi gören Aydın'ın yeme içme sorunu ise hala devam ediyor. Tetkikler sürüyorHastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sürekli hapşırmaktan dolayı uyuyamayan Aydın, sinir sistemini rahatlatmak için uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde uyuyabiliyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi doktorları, Aydın'ın yaşadığı hapşırma nöbetine teşhis koyabilmek için tetkiklerine devam ediyor.Kalbi üç kez teklediSağlık Bakanlığı kendileriyle iletişime geçtikten sonra kara ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkin gerçekleştiğini ifade eden Benazir'in Aydın'ın yakını Vedat Aydın, “Hastanın durumunu söyledik. 12 gün boyunca sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Kendisine serum veriliyordu. Normal bir şey diyerek bizi tekrar eve gönderiyorlardı. Biz kaldıramaz hale geldik. Kalbi üç kere tekleyince Allah korusun kalbi durabilir dedik. Sağlık Bakanlığı biz gerekeni yapacağız dedi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdik” dedi. Aydın, yengesi Benazir Aydın'ın Ankara'daki tedavisinin 3 gündür devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/batmanda-gunlerdir-hapsiran-kadin-ankaraya-sevk-edildi-1088702593.html

batman

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batman, hapşırık, nöbet, hastane, bilkent şehir hastanesi