https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bitcoinin-gizemi-cozuluyor-satoshi-nakamoto-kimdir-1088789507.html
Bitcoin'in gizemi çözülüyor: Satoshi Nakamoto kimdir?
Bitcoin'in gizemi çözülüyor: Satoshi Nakamoto kimdir?
Sputnik Türkiye
Yeni yayınlanacak bir belgesel Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'yu bulduğunu açıkladı. 8 Ekim Salı günü yayınlanması beklenen belgeselin Satoshi’yi... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T22:25+0300
2024-10-03T22:25+0300
2024-10-03T22:28+0300
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Bitcoin'in anonim kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini çözdüğünü iddia eden belgesel gündem yarattı.ABD yapımı belgeselde Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gizemi çözüldü. 8 Ekim Salı günü yayınlanacak yapımın fragmanında kripto piyasalarına dair bilgilerin paylaşılacağı açıklandı.Satoshi Nakamoto kim?Satoshi Nakamoto, Bitcoin'un yaratıcısı olarak bilinen anonim bir kişiyi ya da grup insanı temsil eden bir takma ad olarak biliniyor. Gerçek kimliği bilinmeyen Satoshi Nakamoto'nun bir birey mi, bir grup mu olduğu hâlâ gizemini koruyor. Nakamoto, 2010 yılına kadar Bitcoin projesi üzerinde aktif olarak çalıştı ve daha sonra projeyi diğer geliştiricilere bırakarak sahneden çekildi. 1 milyon civarında Bitcoin'i olan kurucunun ortaya çıkması halinde dünyanın en zengin kişilerinden biri olabileceği ifade ediliyor.Bitcoin Belgeseli ne zaman yayınlanacak?Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gizeminin çözüleceği belgeselin 8 Ekim 2024 Salı günü yayınlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bitcoin-62-bin-dolarda-kripto-paralar-neden-yukseliyor-1087197920.html
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satoshi nakamoto kimdir, bitcoin belgeseli, hbo belgeseli, bitcoin'in kurucusu kim, satoshi nakamoto belgeseli, hbo izle
satoshi nakamoto kimdir, bitcoin belgeseli, hbo belgeseli, bitcoin'in kurucusu kim, satoshi nakamoto belgeseli, hbo izle
Bitcoin'in gizemi çözülüyor: Satoshi Nakamoto kimdir?
22:25 03.10.2024 (güncellendi: 22:28 03.10.2024)
Yeni yayınlanacak bir belgesel Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'yu bulduğunu açıkladı. 8 Ekim Salı günü yayınlanması beklenen belgeselin Satoshi’yi ortaya çıkarması halinde, kripto para dünyasında büyük yankılar uyandırması bekleniyor.
Bitcoin'in anonim kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğini çözdüğünü iddia eden belgesel gündem yarattı.
ABD yapımı belgeselde Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gizemi çözüldü. 8 Ekim Salı günü yayınlanacak yapımın fragmanında kripto piyasalarına dair bilgilerin paylaşılacağı açıklandı.
Satoshi Nakamoto, Bitcoin'un yaratıcısı olarak bilinen anonim bir kişiyi ya da grup insanı temsil eden bir takma ad olarak biliniyor. Gerçek kimliği bilinmeyen Satoshi Nakamoto'nun bir birey mi, bir grup mu olduğu hâlâ gizemini koruyor. Nakamoto, 2010 yılına kadar Bitcoin projesi üzerinde aktif olarak çalıştı ve daha sonra projeyi diğer geliştiricilere bırakarak sahneden çekildi. 1 milyon civarında Bitcoin'i olan kurucunun ortaya çıkması halinde dünyanın en zengin kişilerinden biri olabileceği ifade ediliyor.
Bitcoin Belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gizeminin çözüleceği belgeselin 8 Ekim 2024 Salı günü yayınlanması bekleniyor.