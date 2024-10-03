https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukraynali-askerler-aktif-hale-getirilmemis-mayinlarla-rus-ordusuna-beklenmedik-mesaj-verdi-1088763865.html

Ukraynalı askerler, aktif hale getirilmemiş mayınlarla Rus ordusuna beklenmedik mesaj verdi

Ukraynalı askerler, aktif hale getirilmemiş mayınlarla Rus ordusuna beklenmedik mesaj verdi

Sputnik Türkiye

Ukraynalı askerlerin üzerlerine 'Ruslar, af edersiniz' yazdıkları aktif hale getirilmemiş mayınlarla özel askeri harekat bölgesindeki Rus birliklere... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T12:47+0300

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2024-10-03T12:47+0300

ukrayna krizi

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'Burzum' lakaplı Rus mayın uzmanı asker, Sputnik'e verdiği demeçte özel askeri harekat sahasında Ukraynalı birliklerden beklenmedik bir mesaj aldıklarını anlattı.Burzum, "Arkadaşlar mayınları temizlemek için sahaya geldiler ve tanksavar mayınlarının olduğu alana geldiklerinde her yerde pim olduğunu gördüler, yani mayınlar aktif edilmemişti. Patlayıcıları açtıklarında, bazılarının içinde 'Ruslar, af edersiniz' yazılı kağıtlar buldular. Sadece iki kelime: 'Ruslar, af edersiniz." Demek ki, mayınları bilerek aktif hale getirmediler. Geldiler, döşediler ancak aktif hale getirmediler" dedi.Burzum, bunun Ukrayna'nın propagandasına inanmayan ve Rusya'yla savaş istemeyen Ukraynalı mayıncılar tarafından yapıldığını düşündüğünü belirtti.Burzum, "Yani onlar, her şeye rağmen bu savaşa gerek olmadığını düşünenler olduğunu ima ediyorlar. Bize karşı savaşanlar bile. Ukrayna halkının büyük bölümü bir hiç uğruna savaştıklarının farkında" ifadelerini kullandı.Rus mayın uzmanı, Donbass ve Ukrayna'daki çatışmaların çıkmasında Batılı ülkelerin suçlu olduğunun da altını çizdi.

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