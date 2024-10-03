https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusyaya-sizip-bir-cocugu-kacirmaya-calistilar-litvanya-sinirinda-2-ukraynali-ajan-yakalandi-1088753719.html

Rusya'ya sızıp bir çocuğu kaçırmaya çalıştılar: Litvanya sınırında 2 Ukraynalı ajan yakalandı

Rusya'ya sızıp bir çocuğu kaçırmaya çalıştılar: Litvanya sınırında 2 Ukraynalı ajan yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya-Litvanya sınırında casusluk faaliyeti yürüten Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi'ne (GUR) bağlı 2 ajan, Rus güvenlik güçleri tarafından... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:19+0300

2024-10-03T11:19+0300

2024-10-03T11:19+0300

ukrayna krizi

rusya

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)

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sınır

çocuk kaçırma

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya-Litvanya sınırının korunma düzeyi hakkında bilgi toplamak için Litvanya topraklarından Rus topraklarına sızmaya çalışan Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) üyesi 2 ajanın yakalandığını bildirdi.FSB, ajanların bir GUR üyesinin Rusya vatandaşı olan çocuğunu kaçırmaya çalıştığını da belirtti.Rusya'nın güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan casusluk faaliyetinin güvenlik güçlerinin çalışması sonucu önlendiğini kaydeden FSB, "GUR'un, daha sonra olası yasa dışı ajan konuşlandırma ve çeşitli suçları işleme amacıyla Rusya-Litvanya devlet sınırının güvenliği hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği tespit edildi. Gizli servis çalışanları, verilen görevi yerine getirmek için, Litvanya sınır bölgesindaki sakinlerle görüşerek ve teknik araçlarla keşif yaparak kaydadeğer bilgiler elde etmek için bir Ukrayna vatandaşını kullandı" ifadelerine yer verdi.Gerekli materyalleri toplayan GUR ajanlarının Rusya sınırını yasa dışı yollardan geçerken yakalandığını aktaran FSB, zanlıların casusluk ve çocuk kaçırmaya teşebbüs suçlarından yargılanacağını belirtti.Ukraynalı ajanlar, FSB'de verdikleri ifadede suçlarını itiraf etti.

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