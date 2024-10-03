https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukraynali-askeri-uzman-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-tum-cephe-baglantisini-kesti-1088787542.html
Ukraynalı askeri uzman: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kesti
Ukraynalı askeri uzman: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kesti
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kestiğini belirtti. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T20:43+0300
2024-10-03T20:43+0300
2024-10-03T20:42+0300
ukrayna krizi
oleg starikov
askeri uzman
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
ugledar
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk
zaporojye
temas hattı
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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe bağlantısını kestiğini, mevcut durumun tüm temas hattı boyunca Ukrayna ordusu için operasyonel-taktik bir krize yol açabileceğini söyledi.Starikov, “Şu anda asıl darbe Donetsk'in güneyi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe bağlantısını kesen Kupinskiy yönünün güney kanadından" dedi.Uzman, Pokrovsk (Ukraynaca adı Krasnoarmeysk) ve Kurahovsk yönlerinde yoğun çatışmaların yaşandığını belirterek, mevcut durumun tüm temas hattı boyunca Ukrayna ordusu için operasyonel-taktik bir krize yol açabileceğini kaydetti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin DHC) kritik öneme sahip Ugledar kentinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.Ugledar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in güney istikametindeki son büyük kalesi durumunda.Kent, DHC'nin doğu ve Zaporojye Bölgesi'nin güney cephesi olmak üzere iki cephenin kesişme noktasında yer alması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor.Artık Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun güçlü savunma hatları kurduğu Zaporojye bölgesi ve Kurahovo sınırındaki Velikaya Novoselka'ya ilerleyebilecek.Donetsk, Volnovaha ve Mariupol arasında yer alan şehir, önemli bir lojistik bağlantı noktası olma özelliğine de sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rus-ordusu-donetskte-stratejik-oneme-sahip-ugledari-ele-gecirdi-1088780325.html
ugledar
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk
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oleg starikov, askeri uzman, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ugledar, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, zaporojye, temas hattı, cephe
oleg starikov, askeri uzman, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ugledar, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, zaporojye, temas hattı, cephe
Ukraynalı askeri uzman: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kesti
Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kestiğini belirtti.
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe bağlantısını kestiğini, mevcut durumun tüm temas hattı boyunca Ukrayna ordusu için operasyonel-taktik bir krize yol açabileceğini söyledi.
Starikov, “Şu anda asıl darbe Donetsk'in güneyi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe bağlantısını kesen Kupinskiy yönünün güney kanadından" dedi.
Uzman, Pokrovsk (Ukraynaca adı Krasnoarmeysk) ve Kurahovsk yönlerinde yoğun çatışmaların yaşandığını belirterek, mevcut durumun tüm temas hattı boyunca Ukrayna ordusu için operasyonel-taktik bir krize yol açabileceğini kaydetti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin DHC) kritik öneme sahip Ugledar kentinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.
Ugledar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in güney istikametindeki son büyük kalesi durumunda.
Kent, DHC'nin doğu ve Zaporojye Bölgesi'nin güney cephesi olmak üzere iki cephenin kesişme noktasında yer alması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor.
Artık Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun güçlü savunma hatları kurduğu Zaporojye bölgesi ve Kurahovo sınırındaki Velikaya Novoselka'ya ilerleyebilecek.
Donetsk, Volnovaha ve Mariupol arasında yer alan şehir, önemli bir lojistik bağlantı noktası olma özelliğine de sahip.