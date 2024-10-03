https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukraynali-askeri-uzman-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-tum-cephe-baglantisini-kesti-1088787542.html

Ukraynalı askeri uzman: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kesti

Ukraynalı askeri uzman: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kesti

Sputnik Türkiye

Ukraynalı askeri uzman Oleg Starikov, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun tüm cephe bağlantısını kestiğini belirtti. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T20:43+0300

2024-10-03T20:43+0300

2024-10-03T20:42+0300

ukrayna krizi

oleg starikov

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ugledar

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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Albay Oleg Starikov, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe bağlantısını kestiğini, mevcut durumun tüm temas hattı boyunca Ukrayna ordusu için operasyonel-taktik bir krize yol açabileceğini söyledi.Starikov, “Şu anda asıl darbe Donetsk'in güneyi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe bağlantısını kesen Kupinskiy yönünün güney kanadından" dedi.Uzman, Pokrovsk (Ukraynaca adı Krasnoarmeysk) ve Kurahovsk yönlerinde yoğun çatışmaların yaşandığını belirterek, mevcut durumun tüm temas hattı boyunca Ukrayna ordusu için operasyonel-taktik bir krize yol açabileceğini kaydetti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin DHC) kritik öneme sahip Ugledar kentinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.Ugledar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in güney istikametindeki son büyük kalesi durumunda.Kent, DHC'nin doğu ve Zaporojye Bölgesi'nin güney cephesi olmak üzere iki cephenin kesişme noktasında yer alması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor.Artık Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun güçlü savunma hatları kurduğu Zaporojye bölgesi ve Kurahovo sınırındaki Velikaya Novoselka'ya ilerleyebilecek.Donetsk, Volnovaha ve Mariupol arasında yer alan şehir, önemli bir lojistik bağlantı noktası olma özelliğine de sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rus-ordusu-donetskte-stratejik-oneme-sahip-ugledari-ele-gecirdi-1088780325.html

ugledar

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

zaporojye

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