https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/twente-fenerbahce-maci-ne-zaman-1088751326.html

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile kozlarını paylaşacak. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:20+0300

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2024-10-03T11:20+0300

spor

fenerbahçe

twente

uefa

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Twente ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Hollanda temsilcisi Twente'yi taraftarı önünde yenmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Fenerbahçe galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe ve Twente arasında daha önce oynanan 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.Twente Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.Fenerbahçe'de 2 eksikFenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.

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