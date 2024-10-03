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Real Madrid'e Lille sürprizi: Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı, takım arkadaşı teselli etti
Real Madrid'e Lille sürprizi: Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı, takım arkadaşı teselli etti
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Lille'e 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Lille'e 1-0 yenildi ve turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Arda Güler yedek başladığı maçın 67. dakikasında Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, takımına skor katkısı sağlayamasa da hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.Arda ikinci yarı girdiİspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından çareyi ikinci yarıda Arda'yı oyuna almakta buldu.Türk futbolcunun kötü bir performans sergilemediği ve iki kez skoru eşitlemeye yaklaştığı belirtildi.2 kez pozisyon şansıGenç yetenek, ilk pozisyonda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak Rüdiger'e pas olan bu topu Alman stoper kale sahasında ağlara gönderemedi.İkinci pozisyonda ise Modric'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Arda Güler, kaleci Lucas Chevalier'i geçemedi.Haber detayında, Arda'nın kaçırdığı goller nedeniyle morali bozuk ve cesareti kırılmış bir şekilde maçı bitirdiği yorumu yapılırken, genç futbolcunun bu duygusal durumunu fark eden Rüdiger'in takım arkadaşına moral verdiği kaydedildi.Haberde, Alman stoperin Türk oyuncuyu yanına gidip sarılarak teselli ettiği ve "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu." ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tribun-karisti-olaylar-durdurulamadi-fenerbahce-opet-besiktas-maci-yarida-yarida-kesildi-1088747989.html
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Real Madrid'e Lille sürprizi: Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı, takım arkadaşı teselli etti

09:50 03.10.2024
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AA / Burak Akbulut
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Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Lille'e 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Lille'e 1-0 yenildi ve turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Arda Güler yedek başladığı maçın 67. dakikasında Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, takımına skor katkısı sağlayamasa da hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.

Arda ikinci yarı girdi

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından çareyi ikinci yarıda Arda'yı oyuna almakta buldu.
Türk futbolcunun kötü bir performans sergilemediği ve iki kez skoru eşitlemeye yaklaştığı belirtildi.

2 kez pozisyon şansı

Genç yetenek, ilk pozisyonda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak Rüdiger'e pas olan bu topu Alman stoper kale sahasında ağlara gönderemedi.
İkinci pozisyonda ise Modric'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Arda Güler, kaleci Lucas Chevalier'i geçemedi.
Haber detayında, Arda'nın kaçırdığı goller nedeniyle morali bozuk ve cesareti kırılmış bir şekilde maçı bitirdiği yorumu yapılırken, genç futbolcunun bu duygusal durumunu fark eden Rüdiger'in takım arkadaşına moral verdiği kaydedildi.
Haberde, Alman stoperin Türk oyuncuyu yanına gidip sarılarak teselli ettiği ve "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu." ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.
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