https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/real-madride-lille-surprizi-arda-guler-buyuk-hayal-kirikligi-yasadi-takim-arkadasi-teselli-etti-1088749181.html

Real Madrid'e Lille sürprizi: Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı, takım arkadaşı teselli etti

Real Madrid'e Lille sürprizi: Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı, takım arkadaşı teselli etti

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Lille'e 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T09:50+0300

2024-10-03T09:50+0300

2024-10-03T09:50+0300

spor

ara güler

carlo ancelotti

antonio rüdiger

roma-real madrid maçı

lille

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083816725_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4d6ed0a39f8e540d505d57ef77effbd1.jpg

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Lille'e 1-0 yenildi ve turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Arda Güler yedek başladığı maçın 67. dakikasında Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, takımına skor katkısı sağlayamasa da hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.Arda ikinci yarı girdiİspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından çareyi ikinci yarıda Arda'yı oyuna almakta buldu.Türk futbolcunun kötü bir performans sergilemediği ve iki kez skoru eşitlemeye yaklaştığı belirtildi.2 kez pozisyon şansıGenç yetenek, ilk pozisyonda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak Rüdiger'e pas olan bu topu Alman stoper kale sahasında ağlara gönderemedi.İkinci pozisyonda ise Modric'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Arda Güler, kaleci Lucas Chevalier'i geçemedi.Haber detayında, Arda'nın kaçırdığı goller nedeniyle morali bozuk ve cesareti kırılmış bir şekilde maçı bitirdiği yorumu yapılırken, genç futbolcunun bu duygusal durumunu fark eden Rüdiger'in takım arkadaşına moral verdiği kaydedildi.Haberde, Alman stoperin Türk oyuncuyu yanına gidip sarılarak teselli ettiği ve "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu." ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tribun-karisti-olaylar-durdurulamadi-fenerbahce-opet-besiktas-maci-yarida-yarida-kesildi-1088747989.html

lille

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lille - real madrid, lille - real madrid maç kadrosu, lille, lille real madrid maçı, lille - real madrid önemli dakikalar, lille real madrid, real madrid maçı, lille real madrid maçı hangi kanalda, real madrid lille maçı hangi kanalda, real madrid maçı hangi kanalda, lille - real madrid nerede izlenir, lille - real madrid hangi kanalda, lille - real madrid maçreal madrid maçları, lille real madrid maçı, arda güler, arda güler real madrid