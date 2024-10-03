https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tbmm-baskanvekili-gulizar-bicer-karaca-rusyadaki-is-insanlari-odeme-sorunun-cozulmesini-istiyor-1088770860.html
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Rusya'daki iş insanları ödeme sorununun çözülmesini istiyor
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Rusya'daki iş insanları ödeme sorununun çözülmesini istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'da iş yapan Türk iş insanlarının zorlandığını belirten ve sebeplerini açıklayan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Rusya'da iş yapan şirketlerimiz... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Rusya'ya resmi ziyarette bulunan heyette yer alan TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Türk iş insanlarının hem para akışı hem de hammadde teminin de büyük sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre Karaca yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çözüm istedi.100 milyar dolar ticaret hacminden uzaklaşılıyorTürk iş insanları ile büyükelçilikte bir araya geldikleri toplantıda en büyük sorunun para akışında yaşandığının dile getirildiğini kaydeden Karaca, “Ben Denizli milletvekiliyim, Denizli de hem tekstil hem tarımsal ürünlerde Rusya ile ilişkileri olan çok fazla iş insanımız var. Zaman zaman onlardan da dinlemiştim benzerlerini. Rusya’daki iş insanlarımız da ifade etti. İki ülke arasında 100 milyar dolar bir ticaret planlanmış ama bugün hedefe ulaşmanın çok mümkün olmadığı görünüyor. İş insanlarımız, “Biz finansal geçişi sağlayamıyoruz, Türkiye’ye para gönderemiyoruz, Türkiye’den para getiremiyoruz. Para akışını sağlayacak bizi zorda bırakmayacak bir formül bulunmasını istiyoruz” diyorlar. İş insanlarının bu durumdan kaynaklı ciddi sıkıntıları var ve bir çözüm istiyorlar” dedi.Hammadde temininde süreler uzadıTürkiye’den Rusya’ya hammadde getirirken sürelerin uzamasının da iş insanlarının şikayetleri arasında yer aldığını kaydeden Karaca, şöyle konuştu: Türkiye, Rusya için çıkış kapısıTürkiye’nin Rusya için bir çıkış kapısı olduğunu söyleyen Karaca, “Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette heyetin bu kadar üst düzey ağırlanması ve ilgiyle karşılanmasının gerekçesi de Rusya’nın, Türkiye’yi bir açılım noktası bir anahtar olarak görmesinden kaynaklanıyor. Türkiye’nin bu koşulları iyi değerlendirmesi lazım, kişisel dostluklar üzerinden değil, dış politikada devletlerin çıkarları üzerinden, iç politikaya malzeme olmadan akılcı bir politika izlenmeli, Türkiye bu koşulları iyi değerlendirirse çok ciddi kazançlar elde edebileceği bir yapıya kavuşabilir” dedi.
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rusya, türkiye, ticaret, iş birliği, iş birliği, iş insanı, ikili ilişkiler, ikili ilişki, numan kurtulmuş
rusya, türkiye, ticaret, iş birliği, iş birliği, iş insanı, ikili ilişkiler, ikili ilişki, numan kurtulmuş
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Rusya'daki iş insanları ödeme sorununun çözülmesini istiyor
14:23 03.10.2024 (güncellendi: 14:26 03.10.2024)
Rusya'da iş yapan Türk iş insanlarının zorlandığını belirten ve sebeplerini açıklayan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Rusya'da iş yapan şirketlerimiz giderek ellerinin kollarının bağlandığını ve iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, yaşadıkları sorunların çözümü için bir yol bulunmasını istiyorlar" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Rusya'ya resmi ziyarette bulunan heyette yer alan TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Türk iş insanlarının hem para akışı hem de hammadde teminin de büyük sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.
Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre Karaca yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çözüm istedi.
100 milyar dolar ticaret hacminden uzaklaşılıyor
Türk iş insanları ile büyükelçilikte bir araya geldikleri toplantıda en büyük sorunun para akışında yaşandığının dile getirildiğini kaydeden Karaca, “Ben Denizli milletvekiliyim, Denizli de hem tekstil hem tarımsal ürünlerde Rusya ile ilişkileri olan çok fazla iş insanımız var. Zaman zaman onlardan da dinlemiştim benzerlerini. Rusya’daki iş insanlarımız da ifade etti. İki ülke arasında 100 milyar dolar bir ticaret planlanmış ama bugün hedefe ulaşmanın çok mümkün olmadığı görünüyor. İş insanlarımız, “Biz finansal geçişi sağlayamıyoruz, Türkiye’ye para gönderemiyoruz, Türkiye’den para getiremiyoruz. Para akışını sağlayacak bizi zorda bırakmayacak bir formül bulunmasını istiyoruz” diyorlar. İş insanlarının bu durumdan kaynaklı ciddi sıkıntıları var ve bir çözüm istiyorlar” dedi.
Hammadde temininde süreler uzadı
Türkiye’den Rusya’ya hammadde getirirken sürelerin uzamasının da iş insanlarının şikayetleri arasında yer aldığını kaydeden Karaca, şöyle konuştu:
“Rusya’da tekstil, tarım, enerji, mermer ve yan ürünleri gibi farklı sektörler üretim yapan Türk şirketleri var. “Giderek ellimiz kolumuz bağlanıyor, bu gidişle Rusya’da iş yapamaz hale geleceğiz’ şeklinde yakınmaları oldu. Tekstil işi yapan bir iş insanından hammadde temininde sorun yaşandığını öğrendik, tekstil işi yapan bir firma hammaddenin Çin’den 12 saatte, Türkiye’den 17 saatte geldiğini, Çin’le rekabet edemez hale geldikleri ve buna bir çözüm bulunmasını istedi. Türk firmaları üretimi durdurmamışlar, çalışmaya devam etmek istiyorlar ama ‘böyle devam ederse çok zor sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ‘ faaliyeti durdurma ya da devam konusunda bir karar noktasına geleceğiz’ diyorlar. Rusya cephesinden baktığımızda ise Rus yetkililerle yaptığımız temaslarda ambargo nedeniyle ithal edemedikleri malları üretmeye başladıklarını katma değerin arttığını, yeni istihdam alanları oluştuğunu, ekonomik olarak güçlendiklerini ifade ediyorlar.“
Türkiye, Rusya için çıkış kapısı
Türkiye’nin Rusya için bir çıkış kapısı olduğunu söyleyen Karaca, “Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette heyetin bu kadar üst düzey ağırlanması ve ilgiyle karşılanmasının gerekçesi de Rusya’nın, Türkiye’yi bir açılım noktası bir anahtar olarak görmesinden kaynaklanıyor. Türkiye’nin bu koşulları iyi değerlendirmesi lazım, kişisel dostluklar üzerinden değil, dış politikada devletlerin çıkarları üzerinden, iç politikaya malzeme olmadan akılcı bir politika izlenmeli, Türkiye bu koşulları iyi değerlendirirse çok ciddi kazançlar elde edebileceği bir yapıya kavuşabilir” dedi.