Kurtulmuş: BRICS’in güçlenmesi ve bir denge oluşturması dünya barışının korunmasında etkili olacak

Türkiye
Netanyahu'nun BM Genel Kurul hitabı protesto edildi: Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Reyhan Karaca, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dr. Hazar Vural Jane: Saldırılar İsrail’e zafer getirmez
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail medyasının iddiaları, askeri hamlelere meşruiyet kazandırmak için ortaya atılmış olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:20
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:43
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:03
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/kurtulmus-bricsin-guclenmesi-ve-bir-denge-olusturmasi-dunya-barisinin-korunmasinda-etkili-olacak-1088525845.html
Kurtulmuş: BRICS’in güçlenmesi ve bir denge oluşturması dünya barışının korunmasında etkili olacak
Kurtulmuş: BRICS’in güçlenmesi ve bir denge oluşturması dünya barışının korunmasında etkili olacak
Sputnik Türkiye
Rusya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin BRICS üyeliği konusuyla ilgili “Türkiye'nin dış... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T17:28+0300
2024-09-27T17:29+0300
türkiye
numan kurtulmuş
tbmm başkanlığı
rusya
brics
yeni anayasa
suriye
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088426977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62700db1ddb46681f98a4d0f0b041a18.jpg
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle bir araya geldi. Yeni Anayasa'dan Suriye'ye kadar gelen soruları yanıtlayan Kurtulmuş, BRICS üyeliği ve Rusya izlenimlerini değerlendirdi. 'Birleşmiş Milletlerin yapısının değişmesi' açıklamalarıyla ilgili Kurtulmuş "Dünya halkları bağlamında; yani çeşitli ülkelerde ve coğrafyalardaki özellikle barış, adalet duyguları yüksek geniş kitleler için söylüyorum, bu türbülansın içerisinden çıkmanın en pratik yolu yeni bir küresel sistemin kurulmasıdır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:'Asıl olan, Suriye'de istikrar ve toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılmasıdır'Suriye konusunda gelen bir soruyu yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:Kurtulmuş: Bir madde dahi hazır bir şey yokYeni Anayasa sürecinde bütün partilerle görüşüldüğünü belirten Kurtulmuş "Son görüşmelerimizde hiçbir parti kategorik olarak kapıyı kapatmadı, 'biz müzakereye kapalıyız' demedi. Tabii anayasa yapım sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için siyasetteki diyalog zemininin de sağlıklı işlemesi lazım" dedi. Kurtulmuş yurt dışı ziyaretlerine tüm partilerin katılmasının "Ülke içerisinde farklı siyasi kanaatlerimiz, farklı görüşlerimiz var ama Türkiye'nin mili meselelerinde ittifak halinde hareket ediyoruz" mesajı verdiğini ifade etti. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:'İlk dört madde tartışması, lüzumsuz yere vakit kaybetmektir'Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili şunları söyledi:Geniş kesimlerle Yeni Anayasa'nın görüşülmesi süreciyle ilgili detay veren Kurtulmuş şunları kaydetti:CHP'nin anayasa sürecine bakışının sorulması üzerine Kurtulmuş "İlk temaslarımızda anayasa yapım süreciyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin müspet yaklaştığını, en azından kapıyı kapatmadığını söyleyebilirim" dedi. Yeni Anayasa'nın öncelik olup olmadığı konusunda gelen soru üzerine Kurtulmuş şöyle konuştu:Muhtemel anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/diyanet-isleri-baskani-erbastan-narin-cinayeti-ve-sila-bebek-yorumu-olumse-olum-idamsa-idam-1088526443.html
türkiye
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088426977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8505cdd0790dc80893ca325954a1d49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, tbmm başkanlığı, rusya, brics, yeni anayasa, suriye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
numan kurtulmuş, tbmm başkanlığı, rusya, brics, yeni anayasa, suriye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Kurtulmuş: BRICS’in güçlenmesi ve bir denge oluşturması dünya barışının korunmasında etkili olacak

17:28 27.09.2024 (güncellendi: 17:29 27.09.2024)
© FotoğrafKurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda hitap etti: Bu dönemin en temel özelliği çok kutupluluktur
Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda hitap etti: Bu dönemin en temel özelliği çok kutupluluktur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Rusya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin BRICS üyeliği konusuyla ilgili “Türkiye'nin dış politikada elini rahatlatacak bir yaklaşımdır. Açıkçası BRICS’in güçlenmesinin ve bir denge oluşturmasının dünya barışının korunmasında etkili olacağı kanaatindeyim” dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle bir araya geldi. Yeni Anayasa'dan Suriye'ye kadar gelen soruları yanıtlayan Kurtulmuş, BRICS üyeliği ve Rusya izlenimlerini değerlendirdi.

"Muhataplarımızın tamamı biliyor ki, Rusya-Ukrayna krizinin çözülmesinde Türkiye çok yoğun bir gayret sarf etti. Belli bir noktaya da gelinmişti zaten. Sayın Putin ile görüşmemizde ben Dolmabahçe Mutabakatı’nı dile getirdim. Ama Dolmabahçe görüşmelerinde maalesef Ukrayna’yı masadan kaldırdılar. Rusya da bu gelişme neticesinde ‘Biz zaten anlaşmayı kabul etmiştik, dolayısıyla anlaşmayı biz bozmadık. Karşı taraf bozdu’ demişti.

İlkeli, çok taraflı bir tutum izlenmiş olması, sorunlara takılmak yerine onları çözme iradesiyle davranılması, Türkiye'ye olağanüstü yüksek bir güvenilirlik kazandırdı. ‘Türkiye bir şey söylerse bunu yapar.’ Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında da böyle çok yüksek bir güven duygusu oluşmuş. Rusya’da, beklediğimizin üstünde bir teveccühün olmasının temel nedenlerinden birisi de Türkiye'nin izlediği bu ilkeli ve etkili tutumdur.

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap etme imkânı vermeleri de fevkalade önemli. Türkiye’den bir siyasetçi ilk kez Genel Kurul’da konuşuyor. Bu çok anlamlıydı. Konuşmayı başından itibaren dikkatle izlediler. İnşallah faydalı olur."

"BRICS ağırlıklı olarak ekonomik iş birliği teşkilatı, NATO bir savunma iş birliği teşkilatı. Türkiye NATO üyesi ama aynı zamanda Rusya'yla da iş birliği içerisinde. Türkiye hiçbir zaman bu ilişkileri birbirinin alternatifi olarak görmedi. Böyle düşünmediğimizi, kategorik olarak böyle bir anlayışa karşı olduğumuzu başından itibaren söyledik. Bu Türkiye'nin dış politikada elini rahatlatacak bir yaklaşımdır. Açıkçası BRICS’in güçlenmesinin ve bir denge oluşturmasının dünya barışının korunmasında etkili olacağı kanaatindeyim."

'Birleşmiş Milletlerin yapısının değişmesi' açıklamalarıyla ilgili Kurtulmuş "Dünya halkları bağlamında; yani çeşitli ülkelerde ve coğrafyalardaki özellikle barış, adalet duyguları yüksek geniş kitleler için söylüyorum, bu türbülansın içerisinden çıkmanın en pratik yolu yeni bir küresel sistemin kurulmasıdır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sistem iki temel eksen üzerinde kurulmalıdır. İnsanların yaratılışta eşitliği ve devletlerin egemenlikte eşitliği... Ülkeler, 'Biz veto hakkına sahibiz' diyerek böylesine çarpık bir düzenin devam etmesini umarım savunmazlar. Çünkü krizin ve çatışmanın gittikçe yükseleceği bir döneme doğru hızla ilerliyoruz. Büyük bir uluslararası kriz patladığında veto hakkı kimseye bir avantaj sağlamayacak. Bu nedenle yeni sisteme bir hazırlık süreci, olgunlaşma süreci gerektiğini düşünüyorum."

'Asıl olan, Suriye'de istikrar ve toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılmasıdır'

Suriye konusunda gelen bir soruyu yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye'deki iç savaşın çıktığı ilk andan itibaren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan bir ülkedir. Çünkü Suriye'nin dağılması, parçalanması Orta Doğu'nun istikrarsızlığını arttıracak bir faktördür. Dolayısıyla asıl olan, Suriye'de istikrar ve toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılmasıdır. Bunun için Suriye'nin açık bir şekilde Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Biz hiçbir ülkenin toprağında kalıcı olmak istemeyiz. Hiçbir zaman böyle bir emperyal düşüncemiz olmadı. Ama aksini iddia edenler önce şu soruya bir cevap versinler; PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı kimler, niçin destekliyor, istikrarsızlık merkezi olarak bunları bölgenin ortasında kimler kolluyor? Bu örgütlere kimler lojistik, silah, istihbarat desteği veriyor? Suriye'yle ilgili problemin ne olduğunu, bu soruya cevap verdiklerinde ancak anlayabilirler."

Kurtulmuş: Bir madde dahi hazır bir şey yok

Yeni Anayasa sürecinde bütün partilerle görüşüldüğünü belirten Kurtulmuş "Son görüşmelerimizde hiçbir parti kategorik olarak kapıyı kapatmadı, 'biz müzakereye kapalıyız' demedi. Tabii anayasa yapım sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için siyasetteki diyalog zemininin de sağlıklı işlemesi lazım" dedi. Kurtulmuş yurt dışı ziyaretlerine tüm partilerin katılmasının "Ülke içerisinde farklı siyasi kanaatlerimiz, farklı görüşlerimiz var ama Türkiye'nin mili meselelerinde ittifak halinde hareket ediyoruz" mesajı verdiğini ifade etti. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı siyasetçilerimiz maalesef yanlış cümleler kuruyorlar, yanlış şeyler söylüyorlar; 'Meclis Başkanı’nın elinde hazır bir anayasa var, dolaşıyor, partileri ikna etmeye çalışıyor' diye. Külliyen yanlış! Eğer kasıt varsa külliyen yalandır. Bir madde dahi hazır bir şey yok. Aksine diyoruz ki, bütün partiler, kendi politik kimlikleri çerçevesinde görüşlerini dile getirsin. Ekim ayından başlayan bir yıllık bir takvim oluşturduk."

'İlk dört madde tartışması, lüzumsuz yere vakit kaybetmektir'

Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili şunları söyledi:

"İlk dört madde tartışması, lüzumsuz yere vakit kaybetmektir. Mecliste temsil edilen partilerin çoğunluğu hatta tamamına yakını ilk dört maddeyle ilgili en ufak bir problemleri olmadığını ısrarla söylüyor. Dolayısıyla ilk dört madde konusu gündeme gelmeyecektir. Nihayetinde anayasa yapmak bir aritmetik meselesi. Meclisin kahir ekseriyeti ilk dört maddeyi tartışmayı uygun görmüyorsa bu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz bir zaman kaybıdır. Sanki böyle bir tartışma varmış gibi ilgili ilgisiz herkes topa giriyor ve bunun üzerinden vatan bekçiliğine soyunuyor. 1920’den beri bu vatanın bekçisi, egemenliğin kayıtsız, şartsız sahibi olan Türk Milleti ve onun yetkilendirdiği TBMM’dir."

Geniş kesimlerle Yeni Anayasa'nın görüşülmesi süreciyle ilgili detay veren Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Anayasayla ilgili fikirler netleştikten sonra bir süreç içinde nasıl yasalaşacağı bellidir. Mecliste konuya ilişkin gerekli tartışmalar yapılır. Bugüne kadar içerik tartışmalarından ziyade usulle ilgili konuların gündeme getirilmesini uygun bulduğumu ifade ettim. Nasıl bir komisyon oluşacak, nasıl çalışacak, usül nasıl işletilecek bunlar partiler arası diyaloğun bir sonucu olarak ortaya çıkar."

"Birkaç tur daha olacak. Partiler kendi tekliflerini yapacaklar. Önemli bir nokta, yeni anayasaya ilişkin tartışmaların, toplumda yeni bir kamplaşma, kutuplaşmaya vesilesi olarak kullanılmamasıdır. Partilerin anayasası olmaz, halkın, milletin anayasası olur. Nihayetinde anayasalar bir toplumsal sözleşmedir."

CHP'nin anayasa sürecine bakışının sorulması üzerine Kurtulmuş "İlk temaslarımızda anayasa yapım süreciyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin müspet yaklaştığını, en azından kapıyı kapatmadığını söyleyebilirim" dedi. Yeni Anayasa'nın öncelik olup olmadığı konusunda gelen soru üzerine Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Bir kere şunu görmemiz lazım; bazıları 'çok maddesini değiştirdiniz, daha ne istiyorsunuz' diyor ama 12 Eylül Anayasası’nın ruhu anayasa metinlerinin içerisindedir. Hâlâ özgürlükçü bir ruha kavuşamamıştır. Geçmiş dönemlerde vesayet mekanizması işlevi gören kurumların bundan sonraki görev ve yetkilerinin ne olacağı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra, yetki, denetim mekanizmalarının neler olacağı, güçler ayrımının nasıl sağlanacağı gibi çok temel konularda bir ihtiyaç var. Anayasa bundan dolayı gündeme geliyor. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasının zamanı geldi. 'Hayır, bırakalım başka bir zamana kalsın' demek böylesine bir ihtiyacı ötelemektir."

"Biz de siyaseti gayet yakından izliyoruz. Kamuoyu yoklamalarında 'yeni bir anayasa yapılsın mı?' diye sorduğunuz zaman anayasa meselesinin ilk sırada olmadığı aşikardır. Meclisteki en çok oy almış iki parti başta olmak üzere, diğer partiler de birlikte ortak bir noktaya gelinirse, yeni anayasa zaten partiler üzerinden kitleselleştirilmeye başlamış demektir. Partilerin müzakere ettiği ve üzerinde uzlaştığı bir metin, halkın da benimseyeceği bir metindir."

Muhtemel anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu bir süreç meselesi. Şu anda herhangi bir partinin 'şöyle bir taleple geldim' dediği bir durumda değiliz. Ama ihtiyaçların neler olduğu belli. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bazı revizyonlara gidilebilir' diye açıklamalarda bulundu. Öncelikle temel prensipleri koyarak; denge denetim işlevlerinin sağlanması, güçler ayrımının çok hassas bir şekilde korunması, hatta yargı üst yönetiminin yeniden düzenlemesi gibi birçok konuda teklifler gelebilir. Bu teklifler gündeme geldikçe müzakere edilir. Eğer partiler ortak bir noktada buluşursa değişiklik yapılır."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
TÜRKİYE
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Narin cinayeti ve Sıla bebek çıkışı: 'Ölümse ölüm, idamsa idam'
17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала