https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/erzurumda-ataturk-bustune-zarar-veren-sahis-tutuklandi-1088566335.html
Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şahıs tutuklandı
Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şahıs tutuklandı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T23:11+0300
2024-09-28T23:11+0300
2024-09-28T23:11+0300
türkiye
erzurum
palandöken
atatürk
atatürk büstü
mustafa kemal atatürk
tutuklama
cezaevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359868_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1160feeb8b527f4f17391aca5e30b3a3.jpg
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne bir kişinin zarar vermişti.İhbar üzerine harekete geçilen ve isminin Y.E. olduğu belirlenen şahıs, Palandöken yolunda yakalanarak gözaltına alındı.Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-imam-hatipli-ogrenciye-ulasim-yemek-ucretsiz-iddialarini-1088566069.html
türkiye
erzurum
palandöken
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359868_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_68763c8b2a78267ece6cd824fd144a07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, palandöken, atatürk, atatürk büstü, mustafa kemal atatürk, tutuklama, cezaevi
erzurum, palandöken, atatürk, atatürk büstü, mustafa kemal atatürk, tutuklama, cezaevi
Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şahıs tutuklandı
Erzurum'da Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne bir kişinin zarar vermişti.
İhbar üzerine harekete geçilen ve isminin Y.E. olduğu belirlenen şahıs, Palandöken yolunda yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.