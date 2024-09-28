https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/erzurumda-ataturk-bustune-zarar-veren-sahis-tutuklandi-1088566335.html

Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şahıs tutuklandı

Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şahıs tutuklandı

Sputnik Türkiye

Erzurum'da Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T23:11+0300

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2024-09-28T23:11+0300

türkiye

erzurum

palandöken

atatürk

atatürk büstü

mustafa kemal atatürk

tutuklama

cezaevi

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne bir kişinin zarar vermişti.İhbar üzerine harekete geçilen ve isminin Y.E. olduğu belirlenen şahıs, Palandöken yolunda yakalanarak gözaltına alındı.Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-imam-hatipli-ogrenciye-ulasim-yemek-ucretsiz-iddialarini-1088566069.html

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erzurum

palandöken

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Sputnik Türkiye

erzurum, palandöken, atatürk, atatürk büstü, mustafa kemal atatürk, tutuklama, cezaevi