https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusyanin-dort-bolgesinde-113-ukrayna-ihasi-engellendi-1088745194.html
Rusya’nın dört bölgesinde 113 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın dört bölgesinde 113 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 113 insansız hava aracını (İHA)... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T07:38+0300
2024-10-03T07:38+0300
2024-10-03T07:40+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 113 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.İHA’ların 73’ünün Belgorod, 25’inin Voronej, 14’ünün Kursk ve birinin Bryansk bölgesinde engellendiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kursk-sakini-kiz-kardesim-ve-esi-ukrayna-ordusunun-iha-saldirisinda-oldu-1088731095.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, kursk, bryansk
Rusya’nın dört bölgesinde 113 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:38 03.10.2024 (güncellendi: 07:40 03.10.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 113 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 113 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.
İHA’ların 73’ünün Belgorod, 25’inin Voronej, 14’ünün Kursk ve birinin Bryansk bölgesinde engellendiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.