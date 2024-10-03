https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusyanin-dort-bolgesinde-113-ukrayna-ihasi-engellendi-1088745194.html

Rusya’nın dört bölgesinde 113 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın dört bölgesinde 113 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej, Kursk ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 113 insansız hava aracını (İHA)... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T07:38+0300

2024-10-03T07:38+0300

2024-10-03T07:40+0300

ukrayna krizi

rusya

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya’daki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 113 Ukrayna İHA’sını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.İHA’ların 73’ünün Belgorod, 25’inin Voronej, 14’ünün Kursk ve birinin Bryansk bölgesinde engellendiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kursk-sakini-kiz-kardesim-ve-esi-ukrayna-ordusunun-iha-saldirisinda-oldu-1088731095.html

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