https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kursk-sakini-kiz-kardesim-ve-esi-ukrayna-ordusunun-iha-saldirisinda-oldu-1088731095.html
Kursk sakini: Kız kardeşim ve eşi Ukrayna ordusunun İHA saldırısında öldü
Kursk sakini: Kız kardeşim ve eşi Ukrayna ordusunun İHA saldırısında öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nde yaşayan Natalya Şapovalova, Kiev'e bağlı güçlerin İHA saldırısı nedeniyle tahliye olmaya çalışan kız kardeşinin eşiyle... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T02:22+0300
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Sputnik'e demeç veren Şapovalova, kasabadan giderken yolda İHA saldırısına maruz kalan kız kardeşinin eşiyle birlikte öldüğünü, öncesinde de İHA'ların kız kardeşinin evinin çatısını vurduğunu belirtti.Şapovalova, gözyaşları içinde "Evlerinin çatısı yıkıldı ve kaçmaya karar verdiler. Kocası Sergey ile birlikteydi" ifadelerini kullandı.Şapovalova'nın eşi de, baldızıyla kocası hakkında "Bolşoye Soldatskoye'de yaşıyorlardı. Korkmuşlardı ve elbette yürüyerek buradan gitmeye karar verdiler. Kendi caddelerinden çıkıp Goryanka caddesine biraz çıktılar ve hemen ikisi de İHA'lar tarafından vuruldu" diye konuştu.Mahov Kolodez köyünde yaşayan Şapovalova ve eşi, büyüklerinin orada gömülü olması nedeniyle köylerinden ayrılmayı planlamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ukrayna-ordusundan-vahset-kursk-bolgesi-sakinini-kilisede-astilar-1088501200.html
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Kursk sakini: Kız kardeşim ve eşi Ukrayna ordusunun İHA saldırısında öldü
Sputnik Türkiye
Kursk sakini: Kız kardeşim ve eşi Ukrayna ordusunun İHA saldırısında öldü
2024-10-03T02:22+0300
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Sputnik Türkiye
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video, rusya, ukrayna, kursk, insansız hava aracı (iha)
video, rusya, ukrayna, kursk, insansız hava aracı (iha)
Kursk sakini: Kız kardeşim ve eşi Ukrayna ordusunun İHA saldırısında öldü
Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nde yaşayan Natalya Şapovalova, Kiev'e bağlı güçlerin İHA saldırısı nedeniyle tahliye olmaya çalışan kız kardeşinin eşiyle birlikte hayatını kaybettiğini anlattı.
Sputnik'e demeç veren Şapovalova, kasabadan giderken yolda İHA saldırısına maruz kalan kız kardeşinin eşiyle birlikte öldüğünü, öncesinde de İHA'ların kız kardeşinin evinin çatısını vurduğunu belirtti.
Şapovalova, gözyaşları içinde "Evlerinin çatısı yıkıldı ve kaçmaya karar verdiler. Kocası Sergey ile birlikteydi" ifadelerini kullandı.
Şapovalova'nın eşi de, baldızıyla kocası hakkında "Bolşoye Soldatskoye'de yaşıyorlardı. Korkmuşlardı ve elbette yürüyerek buradan gitmeye karar verdiler. Kendi caddelerinden çıkıp Goryanka caddesine biraz çıktılar ve hemen ikisi de İHA'lar tarafından vuruldu" diye konuştu.
Mahov Kolodez köyünde yaşayan Şapovalova ve eşi, büyüklerinin orada gömülü olması nedeniyle köylerinden ayrılmayı planlamıyor.